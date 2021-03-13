



2022'DE HEDEF 3 MİLYAR DOZ

Şu an itibarıyla Avrupa nüfusunun yüzde 7'si, ABD nüfusunun ise yüzde 19'u en az 1 doz aşı olmuş durumda. Şahin, aşı üreticilerinin gelecek yıl tüm dünyaya yetecek dozu sağlayacağını düşünüyor. Pfizer-BioNTech'in 2022 için koyduğu yıllık hedef Şahin tarafından 3 milyar doz olarak açıklanmıştı. Ortaklıklara açık olduğunu belirten Şahin, "Ancak sadece onlara bağlı kalamayız" diye konuştu.