Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ilk aşıyı geliştiren Biontech şirketinin kurucusu bilim insanı Prf. Dr. Uğur Şahin ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'e önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde de normalleşme için dikkat çeken tarih açıklamasıyla gündeme gelen Şahin'in dikkat çeken uyarısı gündeme bomba gibi düştü.
GELECEKTE DAHA ÖLÜMCÜL VE YIKICI OLACAK
Uğur Şahin, röportajında Kovid-19 salgınının dünyanın gördüğü en kötü salgın olmayacağını; gelecekte hepimizi daha ölümcül ve yıkıcı salgınların beklediğini söylerken bu durumla başa çıkmanın anahtarının hazırlıklı olmak olduğunun altını çizdi.
Şahin'e göre hazırlıklı olmak için insanlığın alabileceği en büyük önlemin aşılarda saklı olduğunu vurguladı. Uğur Şahin röportajında şu ifadelere yer verdi: 'İlaç üreticileri ve dünya devletlerinin birincil hedefi bir aşı üretildikten sonra tüm dünyayı üç ay içinde bağışık hale getirecek bir üretim kapasitesine ulaşmak olmalıdır.'