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    • Dünya
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    • 13.03.2021 20:35
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    Genel Sekreteri Karadaği: yeniden özgür olacak

    Genel Sekreteri , 'ün yeniden özgürlüğüne kavuşacağını söyledi. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri, Selahaddin Eyyubi'nin kazandığı zaferin tekrar edeceğini ve Kudüs'ün yeniden özgürlüğüne kavuşacağını belirtti.

    AA
    Kudüs yeniden özgür olacak

    Karadaği, dünyanın farklı ülkelerinden kuruluşların katılımıyla 8-14 Mart "Dünya Kudüs Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen sanal sempozyumda konuştu.

    Genel Sekreter Karadaği, Müslüman alimlerden Kudüs ve Filistin davasını yeniden insanların ruhlarında canlandırmalarının ve İslam dünyasını birlik olmaya, çalışmaya, bilgi üretmeye ve Kur'an-ı Kerim'e bağlı kalmaya sevk etmelerinin istendiğini kaydetti.

    SELAHADDİN EYYUBİ'NİN KAZANDIĞI ZAFER TEKRAR EDECEK

    Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri, Selahaddin Eyyubi'nin kazandığı zaferin tekrar edeceğini ve Kudüs'ün yeniden özgürlüğüne kavuşacağını dile getirdi.

    Kudüs ve Filistin'e Destek İçin Uluslararası Koalisyon Başkanı Hemmam Said ise konuşmasında, İslam dünyasında alimlerle başlayıp diğer insanlara yayılacak uyanış sayesinde bağımlılıktan kurtulmanın mümkün olacağını ifade etti.

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