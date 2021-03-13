Karadaği, dünyanın farklı ülkelerinden kuruluşların katılımıyla 8-14 Mart "Dünya Kudüs Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen sanal sempozyumda konuştu.
Genel Sekreter Karadaği, Müslüman alimlerden Kudüs ve Filistin davasını yeniden insanların ruhlarında canlandırmalarının ve İslam dünyasını birlik olmaya, çalışmaya, bilgi üretmeye ve Kur'an-ı Kerim'e bağlı kalmaya sevk etmelerinin istendiğini kaydetti.
SELAHADDİN EYYUBİ'NİN KAZANDIĞI ZAFER TEKRAR EDECEK
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri, Selahaddin Eyyubi'nin kazandığı zaferin tekrar edeceğini ve Kudüs'ün yeniden özgürlüğüne kavuşacağını dile getirdi.