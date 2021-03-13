Kudüs ve Filistin'e Destek İçin Uluslararası Koalisyon Başkanı Hemmam Said ise konuşmasında, İslam dünyasında alimlerle başlayıp diğer insanlara yayılacak uyanış sayesinde bağımlılıktan kurtulmanın mümkün olacağını ifade etti.

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