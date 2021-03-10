Suriye'deki iç savaşın 10'uncu yılı dolayısıyla gazetecilere açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 10 yıl önceki barışçıl gösterilerin şiddetle bastırılmasının ülkeyi korkunç bir savaşa sürüklediğini belirtti.
"YÜZBİNLERCE SURİYELİ ÖLDÜ, MİLYONLARCASI YERİNDEN EDİLDİ"
Ülkedeki krizin artık manşetlerde yer almadığına ancak ülkedeki kabusun devam ettiğine dikkati çeken Guterres, "Yüzbinlerce Suriyeli öldü, milyonlarcası yerinden edildi. Sayısı bilinmeyen çok sayıda kişi tutuklu, işkence görüyor kayıp ve yoksulluk içinde yaşıyor." dedi.
"YIKIMIN BOYUTUNU TAM OLARAK ANLAMAK İMKANSIZ"
Dünyanın 10 yıldır Suriye'deki yıkımı ve dökülen kanı izlediğini ifade eden Guterres, "Suriye'deki yıkımın boyutunu tam olarak anlamak imkansız ve Suriye halkı bu yüzyılın en büyük suçlarından birine maruz kaldı." ifadelerine yer verdi.
"SORUMLULARIN HESAP VERMESİ GEREKİYOR"