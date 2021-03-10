BM Güvenlik Konseyine uzlaşı çağrısı yapan Guterres, Suriye'deki krize siyasi çözüm için anayasa komitesinde somut bir ilerleme ve bunun için de komitedeki rejim temsilcilerinin anayasayı görüşmeye başlaması gerektiğini söyledi.

Uluslararası toplum arasındaki görüş ayrılığının da güçlü diplomasi ve diyalog yoluyla giderilmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, "Başarısızlık, Suriye halkını daha fazla umutsuzluğa mahkum edecek ve buna izin veremeyiz." dedi.