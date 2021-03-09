Libya Başbakanı Dibeybe "Libya, Türkiye ile imzaladığı anlaşma sayesinde Doğu Akdeniz'deki gaz yatakları hakkından iyi bir pay kazandı" açıklamasında bulundu.
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- Dünya
- 09.03.2021 19:15
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- Son Güncelleme:
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- 09.03.2021 19:17
Son dakika: Libya'dan Türkiye açıklaması! Doğu Akdeniz ve doğal gaz...
Libya Başbakanı Dibeybe, "Libya, Türkiye ile imzaladığı anlaşma sayesinde Doğu Akdeniz'deki gaz yatakları hakkından iyi bir pay kazandı." dedi.
Libya Başbakanı Dibeybe "Libya, Türkiye ile imzaladığı anlaşma sayesinde Doğu Akdeniz'deki gaz yatakları hakkından iyi bir pay kazandı" açıklamasında bulundu.