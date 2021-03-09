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    • 09.03.2021 19:17
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    Son dakika: 'dan açıklaması! ve doğal gaz...

    Başbakanı Dibeybe, "Libya, ile imzaladığı anlaşma sayesinde 'deki gaz yatakları hakkından iyi bir pay kazandı." dedi.

    AA
    Haberler Dünya Son dakika: Libya'dan Türkiye açıklaması! Doğu Akdeniz ve doğal gaz...
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