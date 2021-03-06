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    • 06.03.2021 21:04
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    'den açıklaması: Bu tarihi fırsatın heba edilmesine müsaade edilmemelidir

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, lıların siyasi süreçte diyalog ve ulusal uzlaşı temelinde attığı demokratik adımın Libya'da kalıcı barışın sağlanması için önemli bir fırsat penceresi sunduğunu belirtti. Aksoy, "Bu tarihi fırsatın, bazı ülkelerin Libya’daki hesapları ve ihtirasları uğruna heba edilmesine müsaade edilmemelidir" diyerek mevcut durumun korunması gerektiğini söyledi.

    Türkiye'den Libya açıklaması

    Sözcü Aksoy, Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti'ne güvenoyunu görüşmek üzere 8 Mart'ta toplanacak Temsilciler Meclisi oturumu hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

    Aksoy, "Libyalı kardeşlerimizin siyasi süreçte diyalog ve ulusal uzlaşı temelinde attığı bu demokratik adım Libya'da kalıcı barışın sağlanması için önemli bir fırsat penceresi sunmaktadır. Bu tarihi fırsatın, bazı ülkelerin Libya'daki hesapları ve ihtirasları uğruna heba edilmesine müsaade edilmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

    Türkiye'nin, Ulusal Birlik Hükümeti'ne her türlü desteği sağlamaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Libya'da Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan'ın Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda gerçekleştirilen seçimler sonucunda belirlenmesini memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Muhammed Menfi'yi ve Sayın Abdülhamid Dibeybe'yi telefonla arayarak tebrik etmiş ve Türkiye'nin desteğini vurgulamıştı. Seçilmiş Başbakan Dibeybe'nin Temsilciler Meclisi'ne sunduğu Ulusal Birlik Hükümeti'nin güvenoyu alarak biran evvel kurulmasını ve Libya'nın acil çözüm bekleyen sorunlarına eğilmesini temenni ediyoruz."

    Libya'daki krize siyasi çözüm için Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilen seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici yönetimin Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

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