Güney Kore genç bir kızı cinsel saldırıdan kurtaran Türk vatandaşı Rabia Şirin'i konuşuyor!

Olay yerine çok yakın bir restoranda çalışan 25 yaşındaki Şirin ve patronu, kızın çığlıklarını duyar duymaz yardıma koştu.

Yaşadığı boğuşmanın ardından kızı saldırganın elinden kurtaran Şirin, sarhoş saldırganın kaçmasını engelledi ve polise teslim etti. Kamu çalışanı olduğu belirlenen ancak kimliği açıklanmayan 30 yaşlarındaki saldırgan gözaltına alındı.