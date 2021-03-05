"Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un tüm zorluklara rağmen Irak'ın davetine icabet etmesi, bu ziyarete ne denli önem verildiğini gösteriyor. Bu ziyaret, Papa'nın son derece kararlı ve ısrarlı olması sayesinde gerçekleşiyor.

Papa, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olduğu pandeminin halen etkisini sürdürdüğü bir ortamda, ilk kez yurtdışına çıkıyor ve Irak ilk kez bir Papa tarafından ziyaret ediliyor. Papa ayrıca ilk kez merci-i taklid konumundaki bir Ayetullah Uzma'yı ziyaret edecek.

"PAPA İLK KEZ ŞİİLERİN ÇOK ÖNEMLİ BİR RUHANİ LİDERİYLE BİR ARAYA GELMİŞ OLACAK"