Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Irak'a gelen Papa hakkında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o analiz;
"Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un tüm zorluklara rağmen Irak'ın davetine icabet etmesi, bu ziyarete ne denli önem verildiğini gösteriyor. Bu ziyaret, Papa'nın son derece kararlı ve ısrarlı olması sayesinde gerçekleşiyor.
Papa, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olduğu pandeminin halen etkisini sürdürdüğü bir ortamda, ilk kez yurtdışına çıkıyor ve Irak ilk kez bir Papa tarafından ziyaret ediliyor. Papa ayrıca ilk kez merci-i taklid konumundaki bir Ayetullah Uzma'yı ziyaret edecek.
"PAPA İLK KEZ ŞİİLERİN ÇOK ÖNEMLİ BİR RUHANİ LİDERİYLE BİR ARAYA GELMİŞ OLACAK"
Papa'nın programı oldukça yoğun. Irak, bu ziyaret sayesinde, son yıllarda belki de ilk kez olumlu bir hadiseyle gündem oluyor. Bu ziyaret, Irak'a her açıdan bir moral aşılayacak. Papa'nın Katoliklerin ruhani lideri olması hasebiyle, ziyaretin dini boyutu, tabii ki daha ağır basıyor. Papa'nın Necef'te Ayetullah Ali el-Hüseyni es-Sistani'yi ziyaret edecek olması çok önemli. Papa ilk kez Şiilerin çok önemli bir ruhani lideriyle bir araya gelmiş olacak. Es-Sistani, etkisi Irak sınırlarını da aşan, merci-i taklid konumunda olan, önemli bir Şii alimdir. Irak'ın istikrarına önem veren, siyaset üstü olmayı başarabilen bir şahsiyettir. Papa ve Ayetullah es-Sistani'nin, Necef'teki buluşmaları genelde İslam ve Katoliklik, özelde de Şiiler ile Katolikler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi bakımından tarihi bir önem taşıyor.
"IRAK'TA KADİM HRİSTİYAN TOPLULUKLARI VAR"