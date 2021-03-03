



NE OLMUŞTU?

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2 Ekim 2020'de "İslamcı ayrılıkçı" yasa tasarısı olarak açıkladığı ve gelen tepkiler üzerine ismini "Cumhuriyet Yasalarına Saygıyı Güçlendiren Prensipler" olarak değiştirdiği yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadında 16 Şubat'ta kabul edilmişti.

Yasa tasarısı, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum ile sivil toplum kuruluşları tarafından eleştirilmişti.

Mart sonunda senatoda görüşülecek tasarıya karşı Fransa'da çok sayıda gösteri düzenlenmişti.

