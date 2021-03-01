SON DAKİKA: Karabağ hezimeti sonrası Ermeni halkının psikolojisi bozuldu: Akıl hastanelerinde kapasite doldu





Ermeni Psikanaliz Derneği Direktörü ve psikolog Artur Tonoyan savaş sonrası toplumsal travmaya dikkat çekerek, "Gördüklerimiz akıl sağlığı uzmanları için ilginç ama çok karmaşıktı. Çünkü savaşla ilgili deneyime sahip değildik ve aynı zamanda yakın ölüm tehlikesiyle karşı karşıyaydık" dedi.







Tonoyan, Dağlık Karabağ'daki tüm çatışma boyunca cephede çalıştığını Dilijan'daki bir rehabilitasyon merkezinde askerlere rehabilite ettiğini sözlerine ekledi.