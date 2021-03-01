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    Rus asıllı İngiliz belgeselci , lar'ı inceledi

    Dünyaca ünlü Rus asıllı İngiliz belgeselci , lar’ı inceledi. ’a gelip Kangallar’ı çekti. Kendi YouTube kanalında yayınlanan belgeseli 6 milyondan fazla kişi izledi.

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    Dünyaca ünlü Rus asıllı İngiliz belgeselci , lar'ı inceledi. 'a gelip Kangallar'ı çekti. Kendi YouTube kanalında yayınlanan belgeseli 6 milyondan fazla kişi izledi.

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    İngilizler Kangal yavrusu almak için sıraya girdi. Dünya Kangallar'ın peşine düşerken yurdum erkekleri de Anneka'yı merak etti! Romantik Türkler, dünyalar güzeli Anneka'ya Instagram hesabı üzerinden binlerce mesaj gönderdi. Kimi evlilik teklif etti, kimi de "Tekrar bekleriz" dedi. Rus kadın ise gördüğü ilgi sonrasında şunu söyledi: Türkler çok sıcak kanlı. Bu kez belgesel için değil tatil için 'ye gitmeyi düşünüyorum.

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    Haberler Dünya Rus asıllı İngiliz belgeselci Anneka Svenska, Kangallar'ı inceledi