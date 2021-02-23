Son dakika: Bildiğiniz her şeyi unutun! Koronavirüsten ilk can kaybı bilinenden daha önce!

Ancak Sırbistan'dan gelen bir haber koronavirüsün Avrupa'daki seyriyle ilgili bildiğimiz her şeyi değiştireceğe benziyor. Reuters'da yer alan habere göre Avrupa kıtasında ilk kovid-19 ölümü bilinenden tam 10 gün önce, 5 Şubat 2020'de gerçekleşmiş.