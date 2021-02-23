Son dakika: Bildiğiniz her şeyi unutun! Koronavirüsten ilk can kaybı bilinenden daha önce!

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 112 milyon 102 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 480 bini, iyileşenlerin sayısı 87 milyon 496 bini aştı.
Kovid-19'a ilk olarak Çin'in Vuhan şehrinde 2019'un aralık ayında rastlanmış, salgın buradan tüm dünyaya yayılmıştı.
Avrupa ülkeleri de salgından ağır şekilde etkilenmiş, sıkı karantina tedbirleri 2020 boyunca dönem dönem uygulanmış, vaka ve ölüm sayılarında düşüş oldukça önlemler gevşetilmişti.
Yetkililer Avrupa'da koronovirüsten ilk ölümün Fransa'da 15 Şubat 2020'de gerçekleştiğini açıklamıştı. İlk vaka ise yine Fransa'da, 24 Ocak'ta açıklanmıştı.
Fransa'da Çinli bir turistin koronavirüsten öldüğünün açıklanmasıyla Asya dışında ilk ölüm vakası kayda geçmişti. Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ölen kişinin 80 yaşında olduğu, 16 Ocak'ta Çin'in Hubei eyaletinden Fransa'ya geldiği ve 25 Ocak'ta Paris'te karantinaya alındığı belirtilmişti.