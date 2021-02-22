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    • Dünya
    • 22.02.2021 20:09
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    • 22.02.2021 20:19
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    İran, Suudi kanalın 'in aleyhine konuştuğunu iddia ettiği sözlerin yalan olduğunu açıkladı

    , 'in "'nin ve 'taki askeri varlığını reddettikleri" açıklamasında bulunduğu iddialarını . Söz konusu iddiayı merkezli kanalı dile getirmişti.

    AA
    İran, Zarif'in Türkiye aleyhine konuşmadığını belirtti

    İran Dışişleri Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, AA muhabirinin sorusu üzerine Zarif'in Türkiye aleyhine yaptığı iddia edilen ifadelerle ilgili açıklama yaptı.

    İRAN: BU SÖZLER TEMELSİZDİR

    Açıklamada, Zarif'in söylediği iddia edilen sözlerle ilgili, "Bu sözler temelsizdir ve cevabı hakkedecek ciddiyetten yoksundur." ifadeleri kullanıldı.

    SUUDİ ARABİSTAN MERKEZLİ İDDİA

    Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda Zarif'in, "Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki askeri varlığını reddediyor ve bu yöndeki politikasını yanlış buluyoruz." ifadelerini kullandığı iddia edilmişti. Bu iddia başka basın organları tarafından da kullanılmış ve sosyal medyada yayılmıştı.

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    Haberler Dünya İran, Suudi kanalın Cevad Zarif'in Türkiye aleyhine konuştuğunu iddia ettiği sözlerin yalan olduğunu açıkladı