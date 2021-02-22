



EYALETLERE DAĞITILAN AŞI SAYISI 75 MİLYONU GEÇTİ

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), federal hükümet tarafından eyaletlere dağıtılan aşı sayısının 75 milyon 204 bini, aşı yaptıranların da 63 milyon 90 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 43 milyon 628 binden fazla kişiye ilk doz, 18 milyon 865 bini aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.