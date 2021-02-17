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    • 17.02.2021 23:55
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    Terör örgütü YPG/PKK 'e alçak saldırı: 6'sı çocuk 10 sivil yaralandı

    ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, 'yla terörden arındırılan ilçe merkezine roket saldırısı düzenledi. Saldırıda 6'sı çocuk 10 sivil yaralandı. Saldırılarda maddi hasar da meydana geldi.

    PKK'dan Afrin'e roketli saldırı: 10 yaralı

    YPG/PKK'lı teröristler, ile arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken ilçesinden ilçe merkezine saldırı düzenlemeye devam ediyor.

    6'SI ÇOCUK 10 SİVİL YARALANDI
    Afrin kent merkezine yapılan 6 roket saldırısında 6'sı çocuk 10 sivil yaralandı.

    Roketlerin, sivillerin evlerine isabet etmesi nedeniyle saldırılarda maddi hasar da meydana geldi.

    TEL RIFAT İŞGALİ SÜRÜYOR
    ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.

    Türkiye, 'nun desteğiyle, 20 Ocak 2018'de Afrin ilçesini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı'nı düzenlemiş, 18 Mart'ta da Afrin'i terörden arındırmıştı.

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