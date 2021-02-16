Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken 7 kişinin kurtarıldığı belirtildi.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Vilayetin emniyet müdürü Shivraj Singh Chouhan, durumu görüşmek için bir toplantı çağrısında bulunurken, otobüsün kanaldan çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.
ÖLENLERİN AİLELERİNE PARA YARDIMI YAPILACAK
Hindistan Başnakanı Narendra Modi'nin kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 200 bin rupi ( 19 bin 35 lira), ağır yara alanlara ise 50 bin rupi (4 bin 758 lira) destek sağlanacağını belirttiği ifade edildi.