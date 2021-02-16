Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 16.02.2021 15:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.02.2021 15:57
    ABONE OL

    'da yolcu otobüsü kanala düştü! 40 ölü

    ’da eyaletine bağlı ilçesinin Patna köyü yakınlarında bir yolcu otobüsü sabah 8.30 sıralarında köprüden su kanalına düştü. Kaza sonucu 60’tan fazla yolcu taşıdığı belirtilen otobüsteki 40 yolcunun hayatını kaybettiği belirtildi.

    DHA

    Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken 7 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

    ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
    Vilayetin emniyet müdürü Shivraj Singh Chouhan, durumu görüşmek için bir toplantı çağrısında bulunurken, otobüsün kanaldan çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.



    ÖLENLERİN AİLELERİNE PARA YARDIMI YAPILACAK
    Hindistan Başnakanı Narendra Modi'nin kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 200 bin rupi ( 19 bin 35 lira), ağır yara alanlara ise 50 bin rupi (4 bin 758 lira) destek sağlanacağını belirttiği ifade edildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Hindistan'da yolcu otobüsü kanala düştü! 40 ölü