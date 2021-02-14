Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 15.02.2021 06:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.02.2021 06:10
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 'den 'ye başsağlığı mesajı

    Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanlığı, 'ın bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı diledi.

    AA
    ABD'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı

    Dışişleri Bakanlığı, 'ın bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı diledi.

    Dışişleri Bakanlığı, Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

    Açıklamada, "ABD, Türk vatandaşlarının Irak'ın Kürdistan Bölgesi'nde öldürülmesinden üzüntü duyuyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve son çatışmada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk vatandaşlarının terör örgütü PKK'nın elinde öldüğü haberleri doğruysa, bu eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya SON DAKİKA: ABD'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı