Dünya Fransa’daki skandal ile çalkalanıyor! Eski Dışişleri Bakanının çocukları ensest…
Fransa eski Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner'ın 45 yaşındaki kızı avukat Camille Kouchner'in kaleme aldığı "La familia grande" yani "Büyük Aile" adlı kitap ülkeyi derinden sarstı. Dünyanın bir anda gündemine oturan kitapta Kouchner, üvey babası olan önde gelen Fransız entelektüel Olivier Duhamel'in, ikiz kardeşini 14 yaşından itibaren taciz ettiğini yazdı. Tanınmış kişilere yönelik ensest iddialarıyla çalkalanan Fransa'da peş peşe istifalar gelirken, Macron da devreye girdi.
Her şey, yeni yıl başlarken Fransa'nın prestijli Le Monde gazetesinde yayınlanan kitap alıntılarındaki iddialarla başladı.
Kitabın yazarı, 45 yaşındaki avukat Camille Kouchner, "Olan biteni dile getirmeyerek ben de enseste katılmış oldum" ifadelerini kullandı.
Kouchner, üvey babası olan önde gelen Fransız entelektüel Olivier Duhamel'i, ikiz kardeşini 14 yaşından itibaren taciz etmekle suçluyor.
Yayınlanmasından bir aydan fazla bir süre sonra, Kouchner'ın "La familia grande" yani "Büyük Aile" adlı kitabı Fransa'yı sallamaya devam ediyor.
ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN ÇOCUKLARI
İkizler, eski Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner'ın çocukları. Üvey babaları Duhamel, Avrupa Parlamentosunun eski bir Sosyalist üyesi ve aynı zamanda Fransa'nın önde gelen üniversitelerinden biri olan Sciences Po'nun yönetim kuruluna da başkanlık eden tanınmış bir siyasi uzman.
Duhamel, suçlamaların ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra 4 Ocak'ta Twitter'da "Kişisel saldırılara maruz kaldığım ve çalıştığım kurumları korumaya çalıştığım için görevlerimi sonlandırıyorum." diye yazarak görevinden istifa etti.
Siyaset bilimci istifasından bu yana herhangi bir açıklama yapmadı.
Milliyet'te yer alan habere göre, Jacqueline Laffont tarafından ilk önce AFP haber ajansına gönderilen ve ardından da CNN tarafından öğrenilen açıklamaya göre, Duhamel'in üvey oğlu Camille Kouchner'ın ikiz kardeşi de, geçen ay Duhamel hakkında şikayette bulundu.