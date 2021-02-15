Dünya Fransa’daki skandal ile çalkalanıyor! Eski Dışişleri Bakanının çocukları ensest…

ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN ÇOCUKLARI

İkizler, eski Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner'ın çocukları. Üvey babaları Duhamel, Avrupa Parlamentosunun eski bir Sosyalist üyesi ve aynı zamanda Fransa'nın önde gelen üniversitelerinden biri olan Sciences Po'nun yönetim kuruluna da başkanlık eden tanınmış bir siyasi uzman.

Duhamel, suçlamaların ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra 4 Ocak'ta Twitter'da "Kişisel saldırılara maruz kaldığım ve çalıştığım kurumları korumaya çalıştığım için görevlerimi sonlandırıyorum." diye yazarak görevinden istifa etti.