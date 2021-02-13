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    • 13.02.2021 11:18
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    'ı kızdıracak anket! Ülkenin gelmiş geçmiş en kötü başkanı seçildi

    Son dakika haberi... ’de yapılan bir ankete göre ülkenin gelmiş geçmiş en kötü başkanı seçildi. En iyi başkanı ise oldu. Ankete katılanların yüzde 43’ü Kongre’de 6 Ocak’ta gerçekleşen baskının sorumlusu olarak eski ABD Başkanı Trump’ı gösterirken, yüzde 30’u ise Trump’ın sorumlu olmadığını belirtti.

    Donald Trump'ı kızdıracak anket!

    Araştırma şirketi YouGov ve tarafından bin 500 'li yetişkinin katılımıyla düzenlenen anket sonuçlarına göre, ülke tarihinin gelmiş geçmiş en iyi başkanı olurken, en kötüsü ise seçildi.



    Katılımcıların yüzde 46'sı en kötü başkan olarak Trump'ı, yüzde 24'ü ise 'yı seçti. ABD tarihinin en iyi başkanı olarak Obama yüzde 18 ile listenin başında yer alırken, onu yüzde 17 ile izledi.



    'KONGRE BASKININ SORUMLUSU TRUMP'
    Ankete katılanların yüzde 43'ü Kongre'de 6 Ocak'ta gerçekleşen baskının sorumlusu olarak eski ABD Başkanı Trump'ı gösterirken, yüzde 30'u ise Trump'ın sorumlu olmadığını belirtti.

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