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    • 10.02.2021 06:42
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    SON DAKİKA: Türkiye ile Fas arasında kritik anlaşma: Parlamento değişikliğe onayladı

    Son dakika haberine göre, , Türkiye ile yapılan serbest ticaret anlaşmasında yapılan değişikliği onayladı. Fas'ın Türkiye'den ithalatı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18 artışla 2.3 milyar dolara ulaşmıştı. Buna karşılık aynı dönemde Fas'tan Türkiye'ye yapılan ihracat 700 bin dolara çıkmıştı.

    AA
    Türkiye ile Fas arasında kritik anlaşma!

    ndan yapılan açıklamada, aralarında Türkiye ile yapılan serbest ticaret anlaşması üzerindeki değişiklik de olmak üzere bir dizi uluslararası anlaşmayı onayladığı belirtildi.

    Açıklamada, değişikliğin Türkiye'den bazı sanayi ürünlerine 5 yıl süreyle gümrük vergisi uygulanma imkanı verdiği, 5 yılın bitimi öncesinde iki ülke ortak komisyonun bir araya gelerek durumu değerlendireceği aktarıldı.

    Değişikliğin uygulamaya girmesi için resmi gazetede yayınlanmadan önce oylanmak üzere Parlamento'nun alt kanadı ne sevk edilmesi gerekiyor.

    İki ülke geçen 24 Ağustos'ta var olan anlaşma üzerinde değişiklik yapılması konusunda anlaşmıştı.

    Fas'ın Türkiye'den ithalatı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18 artışla 2.3 milyar dolara ulaşmıştı. Buna karşılık aynı dönemde Fas'tan Türkiye'ye yapılan ihracat 700 bin dolara çıkmıştı.

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