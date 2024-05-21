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İran'da seçim tarihi belli oldu: Cumhurbaşkanlığı için sandık 8 Temmuz'da kurulacak!

Son dakika haberi! Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin yerine geçici Cumhurbaşkanı olarak atanan Birinci Başkan Yardımcısı Muhammed Muhbir, Cumhurbaşkanlığı Seçimi tarihini 28 Haziran olarak açıkladı. Öte yandan İran haber ajansı Tasnim ise Anayasa Koruma Konseyi'nin seçim tarihinin 8 Temmuz olduğunu belirttiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 08:07 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 14:15
İran’da seçim tarihi belli oldu: Cumhurbaşkanlığı için sandık 8 Temmuz’da kurulacak!

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İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei ile Cumhurbaşkanlığı Seçimi tarihinin belirlenmesine ilişkin görüşme yaptı.

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından hükümet kurulu Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir başkanlığında başkent Tahran'da acil toplantı yaptı. (20 Mayıs 2024)İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından hükümet kurulu Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir başkanlığında başkent Tahran'da acil toplantı yaptı. (20 Mayıs 2024)

SEÇİM TARİHİ DEĞİŞTİ
Görüşme sonunda yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 28 Haziran'da yapılacağı belirtildi. Seçim tarihinin açıklanmasından saatler sonra İran haber ajansı Tasnim ise Anayasa Koruma Konseyi'nin seçim tarihini 8 Temmuz olarak belirlediğini bildirdi.

Cumhurbakanlığı seçimlerinde aday olmak isteyenlerin 30 Mayıs ile 3 Haziran tarihlerinde gerekli başvuruları yapması gerekecek.

Seçim tanıtım çalışmaları da 12 Haziran'dan 27 Haziran sabahına kadar yürütülecek.

İRAN'DA HAYTANI KAYBEDEN REİSİ'NİN ARDINDAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Anayasa uyarınca cumhurbaşkanlığı görevini, ülkenin lideri Ali Hamaney'in onaylamasının ardından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir devralmıştı.

İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

MUHAMMED MUHBİR KİMDİR?
Muhammed Muhbir, 1955 yılında İran'ın Huzistan eyaletinin Dezful kentinde dünyaya geldi. Elektrik mühendisliği mezunu olan Muhbir, ekonomi planlama ve yönetim ile uluslararası hukuk alanında doktora yaptı.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığı görevine 2021 yılında getirilen Muhbir, İran Düzenin Çıkarını Belirleme Konseyi Üyeliği, Sina Bank Genel Müdürlüğü, İmam Humeyni'nin Emirlerini Uygulama Kurumu (vakfı) Başkanlığı, Mustazaflar Vakfı İktisadi Teşekkülü Gümrük ve Nakliye Direktörlüğü ve Huzistan Vali Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

ABD Hazine Bakanlığı, Ocak 2021'de yaptığı açıklamada, İran lideri Ali Hamaney'e bağlı şekilde faaliyet gösteren ve Muhbir'in başkanı olduğu İmam Humeyni'nin Emirlerini Uygulama Merkezinin "siyasi muhalifler, dini azınlıklar ve sürgündekiler dahil olmak üzere rejim muhaliflerine ait topraklara ve mülklere el koyduğunu" iddia ederek, Merkezin ve yöneticilerinin yaptırım listesine alındığını duyurmuştu

HAMANEY'İN MUHBİRİ

ABD gazetesi The New York Times, Muhbir'in, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e sıkı sıkıya bağlı büyük iş gruplarında uzun bir geçmişi olan muhafazakar bir siyasi aktör olduğuna dikkat çekti.

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