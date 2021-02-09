Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımına ilişkin birkaç gün içinde karar verileceğini bildirdi.
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.
Ghebreyesus, Oxford-AstraZeneca aşılarının Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen ve B.1.351 adı verilen mutasyonlu Kovid-19 türüne karşı etkisinin "minimum düzeyde" olduğunun açıklandığını anımsattı.
"Bu açıkçası endişe verici bir haber. Bununla beraber bazı önemli şerhler var" diyen Ghebreyesus, aşı için kesin yargıya varmak için erken olduğuna işaret etti.
Ghebreyesus, aşının mutasyonlu Kovid-19 türüne karşı denemelerine sınırlı kişinin katıldığını belirterek, "Katılımcıların daha genç ve daha sağlıklı profili göz önüne alındığında, aşının daha şiddetli hastalıkları önlemede etkili olup olmadığını belirlemek önemlidir. Bu sonuçlar, kanıtlanmış halk sağlığı önlemleriyle virüsün dolaşımını azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini hatırlatıyor." ifadesini kullandı.