Ghebreyesus, "Bu değerlendirmeleri yapmak için mevcut tüm verileri kullanmayı taahhüt ediyoruz." dedi.

İSVİÇRE ASTRAZENECA AŞISINA ONAY VERMEMİŞTİ

Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), COVAX kapsamında 2021'in ilk 6 ayında yoksul ülkeler için en az 337 milyon doz Kovid-19 aşısı tahsis edildiğini ve şubat sonundan itibaren ülkelere dağıtılmasının planlandığını bildirmişti.