IRINI ELEŞTİRİSİ

Karrenbauer'in görüşme sonrası yaptığı 'zorlu konuların da ele alındığına' yönelik değerlendirmesinin hatırlatılarak, bu konuların neler olduğunun sorulması üzerine Bakan Akar, şunları kaydetti: "Son derece samimi, açık, şeffaf görüş alışverişinde bulunduk. FETÖ konusunda, YPG'nin PKK'dan farklı olmadığı, İrini operasyonunun BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümetini cezalandırmak gibi pratikte bir sonuç doğurduğu konularındaki görüş ve değerlendirmelerimizi Sayın Bakan ile paylaştık. Hürriyet'te yer alan habere göre, Biz Almanya'yı çok yakın dost, ortak ve müttefik olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu konular dahil tüm konuları görüşmek suretiyle bir çözüme varabileceğimizi bunun da Türkiye, Almanya ve Avrupa için iyi sonuçlar doğuracağına inandığımızı belirtmek istiyorum." Geçen kasım ayında Türkiye bayraklı gemiye Libya'ya yönelik BM ambargosunu ihlal ettiği gerekçesiyle İrini operasyonunda görev alan Alman fırkateyninden müdahalede bulunulmuştu.