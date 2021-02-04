Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Berlin'e yaptığı resmi ziyarette Alman mevkidaşı Annegret Kramp Karrenbauer ile iki saati aşan görüşmesinde, iki ülke arasındaki savunma sanayinde potansiyel işbirliği konularının da gündeme geldiğini söyledi.
İŞBİRLİĞİ YAPABİLİRİZ
Milli Savunma Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, Berlin'den geçtiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Almanya ziyareti ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Akar, Kramp-Karrenbauer'e Türkiye'nin insansız hava aracı (İHA) üretiminde önemli bir noktaya geldiğini hatırlattığını belirterek, "İHA konusu dahil birçok konuda işbirliği yapmak suretiyle çalışmalarımızı sürdürebileceğimizi ifade ettik" dedi.
Almanya ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyacı olan çeşitli silah sistemleri, araç, gereç ve yedek parçalar konusunda çok sıkı işbirliği olduğunu ifade eden Akar, önümüzdeki dönemde bu işbirliğinde olumlu gelişmeler beklediğini vurguladı.