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    • Dünya
    • 04.02.2021 09:34
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    • 04.02.2021 09:38
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    Bildiğiniz her şeyi unutun! İşte ü en çok yayan yaş grubu!

    Dünyayı bir seneyi aşkın bir süredir ele geçiren ve yeni mutasyonları ile birlikte daha çok yayılan hakkında bildiğiniz her şeyi unutturacak yeni bir araştırma geldi. ’deki tarafından yapılan ve dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, Covid-19’u en çok yayan yaş grubu açıklandı. Daha önce çocukların taşıyıcı ve yayıcı olduğu söylenirken yeni araştırmada Covid-19’u en çok yayan yaş grubu yüzde 41,1 ile 35 ila 49 yaş grubu oldu.

    İngiltere'de Covid-19'un hangi yaş grupları tarafından yayıldığına dair araştırma yapıldı.

    ABD'de uzun süredir halk sağlığı yetkilileri genç yetişkinlerin ABD'de Covid-19'un yayılmasının büyük etkenleri olduğunu söylüyordu. İngiliz araştırmacılar bu bilgileri doğruladı ve 35 ila 49 yaş grubu arasındaki bireylerin corona virüsü en çok yayan grup olduğunu açıkladı.

    İngiltere'deki Imperial College London tarafından yapılan ve Science dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, Covid-19'u en çok yayan yaş grubu açıklandı.

        2020 yılının Şubat ayından Ekim ayına kadar 10 milyonun üzerinde ABD vatandaşı üzerinde yapılan çalışmaya göre, araştırmacılar kişilerin cep telefonu verilerini, gittikleri yerleri ve nerede bulunduklarını inceledi.

        Bölgelerin analizi sistemiyle tespit edilen veriler daha sonra Covid-19 vakası ve yaşa göre ölüm oranlarıyla karşılaştırdı.

        Covid-19 vakalarının neredeyse 4'te 3'ünün 20 ila 49 yaş arası kişiler tarafından yayıldığının tespit edildiği araştırmaya göre, en çok yayan dar yaş grubu ise 35 ila 49 yaş arası bireyler oldu. Bu bireylerin Covid-19 yayma oranı 41,1 oldu.

            10 milyon kişi üzerinde yapılan çalışmada, ABD'nin güneyi, güneybatısı ve batısında 20 ila 34 yaş grubunun diğer yaş gruplarından faha fazla Covid-19 yaydığı açıklanırken, diğer bölgelerin hepsinde 35 ila 49 yaş arası bireylerin daha fazla Covid-19 yaydığı belirtildi.

            İngiltere'deki Imperial College London tarafından yapılan ve Science dergisinde yayınlanan çalışmanın ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri veriyle de uyuştuğu belirtildi.

            50 Eyaletin tamamında yapılan araştırmaya göre, 2020 yılının Mart ila Ağustos ayları arasında corona virüsü en çok yayan grubun 20-29 yaş arası bireyler olduğu belirtilirken enfekte olanların ise yaş ortalaması 46'dan 38'e düştü.

            BU NE DEMEK OLUYOR?
            İngiltere'deki Imperial College London tarafından yapılan araştırma ve CDC verileri incelendiğinde, "Orta yaş grubunun daha çok iş hayatında faaliyet gösterdiği, bu iş faaliyetleri nedeniyle de daha fazla kişiyle temas kurduğu için daha fazla yayıcı olduğu" belirtiliyor.

                Çalışmanın eş yazarı, Imperial College London'daki Hastalık Epidemiyolojisi Bulaşıcı Departman jeoistatistik alanında doçent olan Dr. Samir Bhatt, " İş hayatı nfeksiyon ve virüsü başkalarına bulaştırma riskini artırıyor. İş hayatı için diğer yaş gruplarından daha fazla hareket ettikleri için ve iş dünyasının devam edebilmesi için bu durum 'çözülmesi zor' bir durum olarak karışımıza çıkıyor" dedi.

                DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAAT
                Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 104 milyon 617 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 269 bini, iyileşenlerin sayısı 76 milyon 315 bini geçti.

                Vaka sayısı ABD'de 27 milyon 41 bini, Hindistan'da 10 milyon 790 bini, Brezilya'da 9 milyon 296 bini ve Rusya'da 3 milyon 901 bini aştı.

                Kovid-19'un kökenlerini araştırmak üzere salgının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentine giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti Viroloji Enstitüsü laboratuvarına ziyarette bulundu.

                İSPANYA 2020'DE TURİZMDE EN KÖTÜ YILINI GEÇİRDİ
                İspanya, turizmde tarihin en kötü yılının geride bırakırken, ülkeye 2020'de gelen turist sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 77,3 azalışla 18,9 milyon oldu. İspanya, salgının etkisiyle 2020'de, 1969'dan bu yana ilk kez 20 milyon turist seviyesinin altına indi.

                İsviçre'de tedavi ve sağlık alanındaki mevzuatları düzenleyen Swissmedic, İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın Kovid-19 için geliştirdiği aşıya ilişkin sunulan verilerin onay için yetersiz olduğunu ve yeni araştırmalara gereksinim duyulduğunu bildirdi.

                    Her yıl ocakta İsviçre'de yapılan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) (Davos Zirvesi), salgın nedeniyle 17-20 Ağustos'ta Singapur'da gerçekleştirilecek.

                    Danimarka, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile uçuşları askıya alma süresini uzattığını bildirilirken, Güney Afrika'da ortaya çıkan Kovid-19'un mutasyona uğramış hızlı yayılan türüne ülkede 5 kişide rastlandı.

                    AVUSTRALYA AÇIK'IN BAŞLAMASINA 5 GÜN KALA KORONAVİRÜS VAKASI YAŞANDI
                    Danimarka'da Maliye Bakan Vekili Morten Bödskov ise dijital Kovid-19 pasaportu hazırlıklarına başlandığını bildirdi.

                    Çekya'da Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 1 milyonu aştı.

                    Avro Bölgesi'nde, Kovid-19 tedbirlerinin devam ettiği ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 0,9 seviyesine çıktı.

                    Atletico Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Joao Felix'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

                    Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın başlamasına 5 gün kala, bir kişide Kovid-19 tespit edildi.

                    İsrail yönetimi, Kovid-19'a karşı yürütülen aşılama sürecini 16 yaş üstü herkesi kapsayacak şekilde genişletme kararı aldı.

                    RUSYA İLE AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN ARASINDA UÇUŞLAR TEKRAR BAŞLIYOR
                    İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, DSÖ eş güdümünde yürütülen "Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı" (COVAX) aracılığıyla, İngiliz-İsveç şirketi AstraZeneca'dan aldıkları 4,2 milyon doz aşının teslimatının bu ay başlayacağını söyledi.

                    Irak hükümeti, Kovid-19 vakalarında artış gözlenmesi nedeniyle yeniden sokağa çıkma kısıtlaması getirilebileceği uyarısında bulunarak, "maske takma ve sosyal izolasyon" çağrısı yaptı.

                    Rusya ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında Kovid-19 önlemleri kapsamında durdurulan uluslararası uçuşların tekrar başlayacağı bildirildi.

                    Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Kovid-19'a karşı aşı uygulamalarının ay ortasında başlatılmasının planlandığını söyledi.

                        Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kovid-19'a karşı uygulanan bazı karantina tedbirleri gevşetildi. Yeni genelgeye göre, şehirde bugüne kadar pazar günleri kapalı kalan restoran, kafeterya, bar ve kantinlerin, bulunduğu konuma bağımsız olarak mekan içinde 30 koltuktan fazla olmamak ve sosyal mesafenin korunması şartıyla saat 07.00'dan 23.00'a kadar açık kalmasına izin verildi.

                        BAE, Kovid-19 nedeniyle kapalı olan okulların kapısını 14 Şubat'ta yeniden açmaya hazırlanıyor.

                        Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) eski Sözcüsü Timur Göksel, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

                        Güney Kore'de yetkililer, Ay Yeni Yılı tatilinde Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyahat ve toplantılara sınırlama getirdi. Yetkililer, tren seferlerinde yalnızca pencere kenarlarının kullanımına izin verilmesi ve yolcu gemilerinin yarı kapasiteyle faaliyet göstermesi kararı alındığını da açıkladı.

                        Yeni Zelanda'da Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının 16 yaş ve üstündekilerde kullanımına onay verildi.

                        Zimbabve'de Sağlık ve Çocuk Bakım Bakanlığı, ülkede Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 70'inin aralık ayında gerçekleştiğini duyurdu.

                        Endonezya'da Orta Cava Valisi Ganjar Pranowo, salgına karşı mücadele kapsamında 6-7 Şubat tarihlerinde alışveriş ve sağlık gibi zaruri ihtiyaçlar dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirdiklerini belirtti.

                        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yürürlükte olan ve ülke genelini kapsayan "kapanma kararı" uygulaması, 10 Şubat saat 23.59'a kadar uzatıldı.

                        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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                        Haberler Dünya Bildiğiniz her şeyi unutun! İşte koronavirüsü en çok yayan yaş grubu!