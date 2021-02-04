İngiltere'de Covid-19'un hangi yaş grupları tarafından yayıldığına dair araştırma yapıldı.
ABD'de uzun süredir halk sağlığı yetkilileri genç yetişkinlerin ABD'de Covid-19'un yayılmasının büyük etkenleri olduğunu söylüyordu. İngiliz araştırmacılar bu bilgileri doğruladı ve 35 ila 49 yaş grubu arasındaki bireylerin corona virüsü en çok yayan grup olduğunu açıkladı.
İngiltere'deki Imperial College London tarafından yapılan ve Science dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, Covid-19'u en çok yayan yaş grubu açıklandı.