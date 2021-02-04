50 Eyaletin tamamında yapılan araştırmaya göre, 2020 yılının Mart ila Ağustos ayları arasında corona virüsü en çok yayan grubun 20-29 yaş arası bireyler olduğu belirtilirken enfekte olanların ise yaş ortalaması 46'dan 38'e düştü.

BU NE DEMEK OLUYOR?

İngiltere'deki Imperial College London tarafından yapılan araştırma ve CDC verileri incelendiğinde, "Orta yaş grubunun daha çok iş hayatında faaliyet gösterdiği, bu iş faaliyetleri nedeniyle de daha fazla kişiyle temas kurduğu için daha fazla yayıcı olduğu" belirtiliyor.