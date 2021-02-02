Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrildi. Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine Navalnıy aleyhinde açılan dava Moskova Şehir Mahkemesinde görüldü.
3,5 YILLIK HAPİS CEZASI
Mahkeme Başkanı Natalya Repnikova, verilen kararı, duruşmada bulunan Navalnıy'ın yüzüne okudu. Karara göre, Navalnıy'a geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrildi.
10 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDEBİLECEK
Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar verdi. Navalnıy, mahkemenin kararına 10 gün içinde itiraz edebilecek. Navalnıy'ın avukatı Vadim Kobzev, mahkeme çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, karara itiraz edeceklerini açıkladı.