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    • 28.01.2021 17:02
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    SON DAKİKA: 'da muhalifi Navanly hakkında karar verildi! Tutukluğu devam edecek

    Son dakika haberleri... 'daki tedavisinin ardından 'ya döndüğü 17 Ocak'ta tutuklanan muhalifi y bugün duruşmaya çıktı. Mahkeme, Navalny'nin tutukluğunun devamına hükmetti. Navalny, mahkemede ifade verdiği sırada hemen başında bir askerin beklemesi de dikkat çekti. Navalny duruşmaya telekonferans yöntemiyle bağlandı.

    DHA
    Navalny kararı belli oldu

    Almanya'daki tedavisinin ardından Rusya'ya döndüğü sırada 17 Ocak'ta tutuklanan Rus muhalif lider Alexei Navalny bugün çıktığı duruşmaya online olarak katıldı. 160 gazetecinin katıldığı Moskova Bölge Mahkemesi'ndeki duruşmada, Navalny'nin sık sık şaka yaparak iyi görünmeye çalışması dikkat çekti. Navalny'nin 18 Şubat'taki duruşmaya kadar tutukluluğunun devam etmesi kararını verdi.

    NAVALNY'NİN DURUŞMASINDA HERKES ÇIKARILDI
    Duruşmaya online katılan Navalny, tutuklandıktan sonra avukatlarıyla hiç konuşmadığını ve kendisine böyle bir fırsat verilmediğini söyledi. Nvalny'nin bu sözünün ardından, hakim duruşmaya ara verdiğini duyurdu. Ve avukatlar dışında herkesten mahkeme salonunu terk etmesini istedi. Navalny, 17 Ocak'ta Moskova havaalanında gözaltına alınmasından bu yana avukatına bire bir erişiminin engellendiğini iddia etti.

    GÖSTERİLERDE 3 BİN 900'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    Rus polisinin birçok Navalny taraftarının evine gece baskını düzenlediği ve tespit edilen kişilerin gözaltına alındığı iddia edildi. Haftasonu Rusya'nın 100'den fazla kentinde Navalni'nin çağrısıyla düzenlenen protestolarda 3 bin 900'den fazla kişi gözaltına alındı.

        NAVALNY'NİN KARDEŞİ, AVUKATI VE DOKTORU DA GÖZALTINDA
        Rusya'da tutuklu muhalif Aleksey Navalny'nin kardeşi Oleg Navalni, avukatı Lubov Sobol ve şahsi doktoru Anastasiya Vasilyeva gözaltına alındı.

        NE OLMUŞTU?
        Rusya'da, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalny'nin serbest bırakılması için on binlerce kişinin katıldığı izinsiz gösteri, 23 Ocak'ta düzenlenmişti. Ülke genelinde yapılan gösterilerde, 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalny'ye destek amacıyla yapılan gösterilerin "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu savunmuştu. Navalni de 31 Ocak'ta gösterilerin yeniden yapılacağını duyurmuştu.
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        Haberler Dünya SON DAKİKA: Rusya'da Vladimir Putin muhalifi Navanly hakkında karar verildi! Tutukluğu devam edecek