Almanya'daki tedavisinin ardından Rusya'ya döndüğü sırada 17 Ocak'ta tutuklanan Rus muhalif lider Alexei Navalny bugün çıktığı duruşmaya online olarak katıldı. 160 gazetecinin katıldığı Moskova Bölge Mahkemesi'ndeki duruşmada, Navalny'nin sık sık şaka yaparak iyi görünmeye çalışması dikkat çekti. Navalny'nin 18 Şubat'taki duruşmaya kadar tutukluluğunun devam etmesi kararını verdi.
NAVALNY'NİN DURUŞMASINDA HERKES ÇIKARILDI
Duruşmaya online katılan Navalny, tutuklandıktan sonra avukatlarıyla hiç konuşmadığını ve kendisine böyle bir fırsat verilmediğini söyledi. Nvalny'nin bu sözünün ardından, hakim duruşmaya ara verdiğini duyurdu. Ve avukatlar dışında herkesten mahkeme salonunu terk etmesini istedi. Navalny, 17 Ocak'ta Moskova havaalanında gözaltına alınmasından bu yana avukatına bire bir erişiminin engellendiğini iddia etti.
GÖSTERİLERDE 3 BİN 900'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Rus polisinin birçok Navalny taraftarının evine gece baskını düzenlediği ve tespit edilen kişilerin gözaltına alındığı iddia edildi. Haftasonu Rusya'nın 100'den fazla kentinde Navalni'nin çağrısıyla düzenlenen protestolarda 3 bin 900'den fazla kişi gözaltına alındı.