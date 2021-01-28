NAVALNY'NİN DURUŞMASINDA HERKES ÇIKARILDI

Duruşmaya online katılan Navalny, tutuklandıktan sonra avukatlarıyla hiç konuşmadığını ve kendisine böyle bir fırsat verilmediğini söyledi. Nvalny'nin bu sözünün ardından, hakim duruşmaya ara verdiğini duyurdu. Ve avukatlar dışında herkesten mahkeme salonunu terk etmesini istedi. Navalny, 17 Ocak'ta Moskova havaalanında gözaltına alınmasından bu yana avukatına bire bir erişiminin engellendiğini iddia etti.