Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokatif gösterilere ABD basınından da destek geldi. ABD'de kongre baskınını "Çete baskını" olarak nitelendiren New York Times gazetesi konu Türkiye olunca protestolara destek verdi.

KONGREYİ BASANLAR İÇİN "BOZGUNCU" İFADELERİNİ KULLANMIŞTI

New York Times gazetesi Kongre baskınını "Bozguncuların işgali, özgürlüğü zedeleyen öfkeli kalabalık" olarak vermişti.





Yenişafak'ın haberine göre gazete Boğaziçi'ndeki gösterilerle ilgili ise "Öğretim üyeleri, her gün sosyal mesafeli olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atadığı rektörün makamına sırt çeviriyorlar." dedi.





YİNE 'BASKI VAR' YALANINA SARILDILAR

Gazete, protestolardan fotoğraflara yer vererek, Erdoğan'ın söz konusu üniversiteyi kontrol altına almaya çalıştığını iddia etti.

Türkiye'de demokrasi olmadığı havasını estirmeye çalışan ABD merkezli kuruluş, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra olağanüstü hal altında gazetecilere, siyasetçilere ve insan hakları aktivistlerine baskı yapıldığını öne sürdü.





PROTESTOLAR SÜRSÜN

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterileri köpürtmeye çalışan gazete, "öğrencilerin polisle çatıştığını", yine öğrencilerin Bulu'nun ataması geri çekilinceye veya istifa edene kadar protestoyu sürdürecekleri konusunda ısrarcı olduğunu aktardı.