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    • 02.02.2021 13:15
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    Amerikan gazetesinden 'ndeki provokasyonu ateşleme çabası! İkiyüzlülük ifşa oldu

    'nin tetikçi medyası provokasyonuna da kayıtsız kalmadı. 6 Ocak'ta yaşanan 'daki ını "Çete baskını" olarak nitelendiren gazetesi, ikiyüzlü bir tutuma imza atarak İstanbul'daki protestolarına destek verdi. Gazete Boğaziçi'ndeki gösterilerle ilgili "Öğretim üyeleri, her gün sosyal mesafeli olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atadığı rektörün makamına sırt çeviriyorlar." dedi.

    New York Times'tan Boğaziçi provokasyonu

    'ndeki provokatif gösterilere basınından da destek geldi. ABD'de ını "Çete baskını" olarak nitelendiren gazetesi konu Türkiye olunca protestolara destek verdi.

    KONGREYİ BASANLAR İÇİN "BOZGUNCU" İFADELERİNİ KULLANMIŞTI
    New York Times gazetesi Kongre baskınını "Bozguncuların işgali, özgürlüğü zedeleyen öfkeli kalabalık" olarak vermişti.

    Yenişafak'ın haberine göre gazete 'ndeki gösterilerle ilgili ise "Öğretim üyeleri, her gün sosyal mesafeli olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atadığı rektörün makamına sırt çeviriyorlar." dedi.

    YİNE 'BASKI VAR' YALANINA SARILDILAR
    Gazete, protestolardan fotoğraflara yer vererek, Erdoğan'ın söz konusu üniversiteyi kontrol altına almaya çalıştığını iddia etti.

    Türkiye'de demokrasi olmadığı havasını estirmeye çalışan ABD merkezli kuruluş, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra olağanüstü hal altında gazetecilere, siyasetçilere ve insan hakları aktivistlerine baskı yapıldığını öne sürdü.

    PROTESTOLAR SÜRSÜN
    Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterileri köpürtmeye çalışan gazete, "öğrencilerin polisle çatıştığını", yine öğrencilerin Bulu'nun ataması geri çekilinceye veya istifa edene kadar protestoyu sürdürecekleri konusunda ısrarcı olduğunu aktardı.

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    Haberler Dünya Amerikan New York Times gazetesinden Boğaziçi'ndeki provokasyonu ateşleme çabası! İkiyüzlülük ifşa oldu