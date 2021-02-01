Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Blida beldesi semalarında uçuş yapan bir dronenin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait dronenin düşürüldüğü ve örgüt mensuplarının enkazına ulaştığı ifade edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait dronenin, "sınır hattında görev yaptığı sırada" Lübnan topraklarına düştüğünü kaydetti.

İsrail'e ait İHA'lar, savaş uçakları ve savaş botları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri Birleşmiş Milletlere şikayet ediyor.