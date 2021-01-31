Eryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aden Uluslararası Havaalanı'na vardıklarında İran destekli Husi milislerinin İran yapımı roketlerle cumhurbaşkanı ve hükümet üyelerini hedef alarak işlediği büyük terör suçunun üzerinden bir ay geçti." ifadelerini kullandı.
Bu saldırının terörist Husi milislerinin devlete yaptıkları darbeden bu yana gerçekleştirilmiş en büyük suçlardan biri olduğuna dikkati çeken Eryani, Husilerin diğer terörist örgütlerden farklı olmadığını vurguladı.
Eryani, Yemenlileri parçalayan bu suç unsurunun durdurulması için uluslararası müdahalenin zorunlu olduğunu, cezadan kurtulmamaları için Husi milislerin ve liderlerinin terör listelerine dahil edilmeye devam edilmesi gerektiğini kaydetti.
ADEN HAVALİMANI SALDIRISI
Aden Havalimanı'nda, yeni kurulan hükümetin kabine üyelerinin 30 Aralık 2020'de Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştıkları sırada 3 patlama meydana gelmişti.