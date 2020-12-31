"Husiler, havaalanlarını, tesisleri ve sivil yerleşim birimlerinin hedef alınmaya alışkınlar. Şimdiye kadar buna benzer yüzlerce suç kaydedildi ve onlarca gazeteci ellerinde hayatını kaybetti." ifadelerine yer veren İryani, uluslararası topluma, "Husi milislerini terör listelerine sokmaya ve elebaşlarını savaş suçları işledikleri nedeniyle yargılamaya" çağırdı.





Yemen İçişleri Bakanlığından dün akşam yapılan açıklamada, havalimanında meydana gelen patlamalarda, siviller, havalimanı çalışanları ve kabine üyelerini teslim için bulunan görevlilerin de yer aldığı 22 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 50'sinin yaralandığı aktarılmıştı.

