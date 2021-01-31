Leyen görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, aşı üreticisi AstraZeneca'nın Avrupa Birliği'ne 9 milyon dozluk ekstra aşı teslimatı yapacağını duyurarak, "AstraZeneca, geçen hafta yaptığı teklife kıyasla ilk çeyrekte 9 milyon ek doz sağlayacak ve ilk çeyrekte toplam 40 milyon doz aşı sağlamış olacak. Teslimatlar planlanandan bir hafta önce başlayacak" dedi.

Leyen, AstraZeneca'nın Avrupa'daki üretim kapasitesini de artıracağını belirtti.

Toplantıda korona virüsün yeni türleri konusuna da değinen Leyen, "Bu türlerin ortaya çıkmasına hazırlanmak çok önemlidir" dedi.

Öte yandan AB, geçtiğimiz Cuma günü AstraZeneca'nın aşı tedariğinde kesintiye gideceğini açıklamasının ardından AB'de üretilen korona virüs aşılarına yönelik ihracat sınırlaması getirileceğini ifade etmişti.