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    • 29.01.2021 23:38
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    'nden 'nın koronavirüs aşısına onay

    , nın () 'nın yeni tip koronavirüs aşısı için bugün verdiği tavsiye kararını onayladı. Komisyonunun onayının ardından AstraZeneca'nınki AB'de kullanılabilecek üçüncü COVID-19 aşısı oldu.

    AA
    AB'den AstraZeneca'nın aşısına onay

    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) olumlu değerlendirmesi sonrasında AstraZeneca'nın geliştirdiği aşıya AB piyasalarında pazarlama izni verme kararı aldıklarını açıkladı.



    Avrupalılara aşı sağlamak için çalışmaları sürdüreceklerini söyleyen Von der Leyen, "Şirketin anlaşma gereği 400 milyon doz aşı sağlamasını bekliyorum" dedi.




    AB'de daha önce BioNTech-Pfizer ve Moderna şirketlerinin geliştirdiği aşılara onay verilmişti. AB Komisyonunun onayının ardından AstraZeneca'nınki AB'de kullanılabilecek üçüncü COVID-19 aşısı oldu.



        AŞININ YÜZDE 60 ETKİLİ OLDUĞU AÇIKLANDI
        AB ilaç düzenleyicisi EMA, bugün AstraZeneca'nın COVID-19'a karşı geliştirdiği aşının kullanılması için onay verilmesini tavsiye etmişti.

        EMA, aşının 18 yaş üzerindeki kişilerde güvenli ve etkili biçimde kullanılabileceğini, 4 ila 12 hafta arayla iki doz halinde uygulanan AstraZeneca aşısının klinik deneylerde yüzde 60 etkili olduğunu duyurmuştu.
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        Haberler Dünya Avrupa Birliği'nden AstraZeneca'nın koronavirüs aşısına onay