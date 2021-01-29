AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) olumlu değerlendirmesi sonrasında AstraZeneca'nın geliştirdiği aşıya AB piyasalarında pazarlama izni verme kararı aldıklarını açıkladı.
Avrupalılara aşı sağlamak için çalışmaları sürdüreceklerini söyleyen Von der Leyen, "Şirketin anlaşma gereği 400 milyon doz aşı sağlamasını bekliyorum" dedi.
AB'de daha önce BioNTech-Pfizer ve Moderna şirketlerinin geliştirdiği aşılara onay verilmişti. AB Komisyonunun onayının ardından AstraZeneca'nınki AB'de kullanılabilecek üçüncü COVID-19 aşısı oldu.