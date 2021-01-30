Darbeci Halife Hafter için savaşan Wagner’e bağlı paralı askerler böyle görüntülendi

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki tanınmış hükümeti Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerden beşer askeri temsilcinin yer aldığı 5+5 Askeri Komitesi, Berlin Konferansı'na katılan ülkelere, yabancı paralı askerlerin ülkeden çıkarılması da dahil olmak üzere Libya kriziyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.