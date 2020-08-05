Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonunun resmi Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, Hafter'e bağlı Rus Wagner paralı askerlerinin, 4 kamyon ve 2 mühimmat aracı dahil 21 araçlık konvoyla Cufra'dan Sirte'ye hareket ettiği kaydedildi.
MİLİSLER, ORDU BİRLİKLERİNİ ENGELLEMEK İÇİN TAHKİMAT YAPIYOR
BAE, Mısır, Fransa ve Rusya'nın desteklediği emekli General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da milislerine saldırı emri vermiş ve 14 ay süren saldırılarda ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti.
Libya ordusu, Hafter milislerine karşı 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da stratejik Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.
Ordu, 6 Haziran'da da Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığını duyurmuş ve bu bölgede konuşlanmıştı.