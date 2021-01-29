Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 29.01.2021 11:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.01.2021 12:01
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Kaçırılan Türk denizciler ne durumda? Dışişleri Bakanı : Sağlıkları iyi

    Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı , 'nde kaçırılan Türk denizcilerle temasın kurulduğunu sağlık durumlarını iyi olduğunu belirtti.

    Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, toplantıda Nijerya açıklarında Gine Körfezi'nde kaçırılan Türk denizcilerle ilgili de konuştu. Çavuşoğlu "Dün memnuniyet verici bir haber aldık. Mürettebat ve kaptan, şirket yetkilileriyle temasa geçtiler. 15 kardeşimiizn tamamının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Güzel haberleri inşallah alacağız, bir süreç var, devam ediyor. Gemide 3 mürettebatımız vardı, yeni ekip gitti, dün ulaştılar. 3 vatandaşımız da bugün THY ile Türkiye'ye dönecekler." dedi.

    NE OLMUŞTU?
    Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halindeyken korsan saldırısına uğrayan Mozart isimli Türk konteyner gemisinin kaçırılan mürettebatıyla dün iletişim kuruldu.

    "SAĞLIK DURUMLARI İYİ"
    Boden Denizcilik'ten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Boden Denizcilik, 23 Ocak 2021 tarihinde Sao Tome açıklarında kaçırılan konteyner gemisi Mozart'ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurmuştur. Bu kapsamda 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi, yara almamış ve birlikte olduğu bilgisi elde edilmiştir.

        Boden Denizcilik ve Boden Denizcilik'in Borealis Denizcilik'teki ortakları ilk ve tek öncelikleri olan ekip arkadaşlarının en hızlı şekilde serbest bırakılmalarını sağlamak için tüm çabayı göstermeye devam etmekte ve alıkonan denizcilerin aileleri ile sürekli iletişim halinde olmayı sürdürmektedir. Boden ve Borealis Denizcilik, mürettebatının ve mürettebat ailelerinin güvenlik ve sağlığının korunması için konu ile ilgili ek bir yorumda bulunmayacaktır."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Dünya SON DAKİKA: Kaçırılan Türk denizciler ne durumda? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Sağlıkları iyi