Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, toplantıda Nijerya açıklarında Gine Körfezi'nde kaçırılan Türk denizcilerle ilgili de konuştu. Çavuşoğlu "Dün memnuniyet verici bir haber aldık. Mürettebat ve kaptan, şirket yetkilileriyle temasa geçtiler. 15 kardeşimiizn tamamının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Güzel haberleri inşallah alacağız, bir süreç var, devam ediyor. Gemide 3 mürettebatımız vardı, yeni ekip gitti, dün ulaştılar. 3 vatandaşımız da bugün THY ile Türkiye'ye dönecekler." dedi.
NE OLMUŞTU?
Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halindeyken korsan saldırısına uğrayan Mozart isimli Türk konteyner gemisinin kaçırılan mürettebatıyla dün iletişim kuruldu.
"SAĞLIK DURUMLARI İYİ"
Boden Denizcilik'ten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Boden Denizcilik, 23 Ocak 2021 tarihinde Sao Tome açıklarında kaçırılan konteyner gemisi Mozart'ın mürettebat üyeleriyle iletişim kurmuştur. Bu kapsamda 15 mürettebatın tamamının sağlık durumlarının iyi, yara almamış ve birlikte olduğu bilgisi elde edilmiştir.