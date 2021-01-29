Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi: Dostluğumuzun çıtasını daha da yükseltelim

Bu yıl Çin ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümüdür ve kutlanmaya değer önemli bir yıldır. 50 yıl boyunca ikili ilişkiler olağanüstü bir dönemden geçmiştir. Her alandaki iletişim ve işbirliğinde kazanılan yeni gelişmeler iki halka somut faydalar getirmiştir.



Çin ve Türkiye arasındaki karşılıklı siyasi güven her geçen gün artmaktadır. Temel çıkarlarımızı ilgilendiren konularda karşılıklı anlayış ve destek vermek, iki ülkenin stratejik işbirliği ilişkilerinin temelidir. İki ülkenin liderleri Çin-Türkiye ilişkilerini daima stratejik ve uzun vadeli açıdan ele alarak planlamışlardır. İki ülke arasındaki üst düzey temaslar korunmuş, çeşitli iletişim ve işbirliği mekanizmaları kurulmuş, yasama organı ve partiler arasındaki değişimler derinleştirilmiştir. Çin ve Türkiye arasındaki somut işbirliği sağlam adımlarla derinleşmektedir. Ticaret ve finans alanlarında verimli sonuçlar kazanılmıştır. İkili ticaret hacmi 10 yılı aşkın süredir 20 milyar doların üzerinde seyrederken Çin, Türkiye'nin üç büyük ticaret ortağından biri olmuştur. Çinli şirketlerin Türkiye'deki yatırım stoku 1,92 milyar dolara ulaşmıştır. İki ülke, 12 milyar RMB / 10.9 milyar TL tutarı olan para takası anlaşmasına ulaşmıştır. Türkiye'de faaliyette bulunan Çin bankaları ikili işbirliği projeleri ve yerel projeler için on milyarlarca dolarlık finansman desteği sağlamışlardır.



İkili kültürel etkileşim her geçen gün daha da zenginleşmektedir. Diğer ülkeyi ziyaret eden kişi sayısı istikrarlı bir şekilde artmaktadır. 2019 yılında 420 binden fazla Çin vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etmiştir. İki halkın karşılıklı dil ve kültürü öğrenme niyeti artmıştır, iki ülkenin sosyal medyaları karşılıklı olarak daha sık ve kapsamlı bir şekilde haberler yapmışlardır. Hem Çin'de hem Türkiye'de 10'dan fazla üniversitede Türkçe ya da Çince bölümü açılmıştır.



'Kuşak ve Yol' girişimi ile 'Orta Koridor' stratejisinin uyumlaştırılması hızlandırılmaktadır. 2015 yılında iki stratejinin uyumlaştırılmasına ilişkin mutabakat zaptının imzalanması, iki ülkenin kapsamlı işbirliğini teşvik etmiştir. Çin ve Türkiye, yeni enerji ve altyapı gibi alanlarda yakın işbirliği yapmıştır, Ankara-İstanbul Hızlı Tren ve Ankara'nın 500 MW Güneş Paneli Fabrikası gibi dev projelerdeki işbirlikleri sayesinde ekonomik ve sosyal bakımdan büyük başarılar elde edilmiştir. Çin ve Türkiye, Avrasya kıtasının demiryolları ile bağlanmasını birlikte ilerleterek iki ülke ürünlerinin 'Demir İpek Yolu' ile hızlıca dolaşımını sağlamışlardır.



Çin ve Türkiye eşgüdümle küresel ve bölgesel mücadeleye katılmaktadır. İki taraf BM, G20 ve CICA gibi çok taraflı mekanizmalarda koordinasyonu sürdürerek küresel yönetişimi güçlendirmek ve çok taraflılığı korumak için birlikte çaba göstererek bölgesel istikrar, kalkınma ve refaha katkı sağlamaktadır.



Aniden ortaya çıkan Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken Çin ve Türkiye birbirine tıbbi malzemeler sağlamış, salgınla mücadele deneyimlerini paylaşmış ve aşı gibi konularda verimli işbirlikleri yaparak ikili stratejik işbirliği ilişkilerine yeni içerikler katmışlardır.



50 yıl içinde Çin-Türkiye ilişkilerinde büyük mesafeler kazanılmıştır. Geleceğe bakıldığında, ikili işbirliği büyük potansiyele sahiptir. Bu yıl, Çin'in '14. Beş Yıllık Planı'nın uygulanması ve tüm yönleriyle bir sosyalist modern ülkeyi inşa etmesinin ilk yılıdır. Türk halkı ise ülkesinin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılının kalkınma planını gerçekleştirmek için çaba harcıyor. Ülkelerimiz kendi yüce hayallerini gerçekleştirmek için çıktıkları yolda işbirliklerini daha da derinleştirebilir.



Yeni bir başlangıç noktasında dururken, Çin, Türkiye ile birlikte deneyimlerinden yola çıkarak Çin-Türkiye stratejik işbirliği ilişkilerini daha geniş ve kapsamlı seviyelere taşımaya hazırdır; böylece Çin-Türkiye işbirliği iki ülke halkına daha fazla faydalar sağlayarak küresel ve bölgesel barış ve refaha daha büyük katkılarda bulunmuş olacaktır.



LİU SHAOBİN

Büyükelçi Liu Shaobin (1963), 1985 yılında Çin Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başladı. Sırasıyla Dışişleri Bakanlığı Asya Genel Müdürlüğü Müsteşarı ve Daire Başkanı, Çin'in Seul Büyükelçiliği'nde Elçi Müsteşar, Dışişleri Bakanlığı Dış Güvenlik İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Çin'in Tokyo Büyükelçiliği'nde Elçi, Dışişleri Bakanlığı Dış Güvenlik İşleri Genel Müdürü olarak görev yaptı. Ekim 2020'de Çin'in Ankara Büyükelçiliği görevine atandı.