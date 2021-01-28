SON DAKİKA: Bor demir yoluyla kıtaları aşacak: Ankara Gar’ından Çin'e...

BTK üzerinden Türkiye ile Çin arasında işletilecek üçüncü ihracat treninin hazırlıkları tamamlandı.
42 KONTEYNER İÇERİSİNDE ÇİN'İN X'İAN ŞEHRİNE TAŞINACAK
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Çin'e ihraç edilecek Bor madeninin 42 konteyner içerisinde Çin'in X'ian şehrine taşınacağı belirtilen açıklamada; Çin'e gidecek üçüncü ihracat treninin aynı gün Rusya ya gidecek blok ihracat trenin ardından hareket edeceği aktarıldı.
Bor yüklü trenin, Çin'e olan yurt içi yolculuğu Ankara-Sivas-Kars güzergahından başlayarak, Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan üzerinden Çin'e geçiş yaparak Xi'an şehrine ulaşacak.