SON DAKİKA: Bor demir yoluyla kıtaları aşacak: Ankara Gar’ından Çin'e...

Daha önce deniz yoluyla Bor'u dünyaya ihraç eden Eti Maden şimdi de demir yoluyla dünyaya taşıyacak. Böylece dünya Bor pazarı lideri Türkiye ihracat yollarına bir yenisini daha ekledi.

Dünya Bor pazarının yüzde 57'sine hakim olan Türkiye geçen yıl Çin'e 700 bin ton Bor ihraç etti. Çin, Türkiye'nin uzak doğudaki en büyük ihracat rotası olarak dikkatleri çekti.