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    • 29.01.2021 23:03
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    ’da suç örgütüne yönelik operasyonda ünlü aktör adına düzenlenmiş sahte pasaport çıktı!

    Son dakika haberi... ’da bir suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda ünlü Hollywood aktörü adına düzenlenen sahte bir pasaport ele geçirildi.

    Suç örgütü operasyonundan Rocky çıktı

    Bulgaristan'da bir suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda ünlü Hollywood aktörü Sylvester Stallone adına düzenlenen sahte bir pasaport ele geçirildi.

    EVE BASKIN YAPILDI
    Olay, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde meydana geldi. Bir suç örgütünün üyelerinin evine yapılan polis baskınında, ünlü Hollywood aktörü Sylvester Stallone adına düzenlenen sahte bir pasaport ele geçirildi.

    SAHTE STALLONE PASAPORTU VE SAHTE PARALAR
    Pasaportta Stallone'nin Bulgaristan vatandaşı olarak gözükmesi güvenlik güçlerini de şaşırttı. Operasyonda aynı zamanda çok sayıda sahte 50 dolar ve 100 euroluk banknotlar da ele geçirildi.

        STALLONE ADINA DÜZENLENMİŞ PASAPORT
        Örgüt üyelerinin gözaltına alındığı belirtildi. "Rocky" olarak bilinen aktöre ait sahte Bulgaristan pasaportu, örgütün üyelerinden birinin Plovdiv kentindeki evlerinde yapılan arama sırasında ele geçirildiği ifade edildi.

        Operasyonun ABD Gizli Servisi ajanlarının katılımı ve Europol'ün desteğiyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

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