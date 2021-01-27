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    • 27.01.2021 16:52
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    : fabrikasında hareketli dakikalar! uzmanları çağrıldı

    haberine göre uzmanları, koronavirüs aşılarının üretildiği 'deki fabrikaya çağrıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre üretim tesisi büyük oranda boşaltılarak, Wrexham Sanayi Bölgesi'nde patlayıcı imha ekiplerinin çalışmalarına başladığı ifade edildi.

    AstraZeneca fabrikasında hareketli dakikalar! Patlayıcı Uzmanları çağrıldı

    'de koronavirüs aşılarının üretiminin yapıldığı tesiste içinde bulunduğundan şüphelenilen bir paket yüzünden olay yerine uzmanlar çağırıldı.

    İngiltere'de hareketli dakikalar yaşanıyor. Birleşik Krallığa bağlı Galler'de AstraZeneca koronavirüs aşılarının üretiminin yapıldığı tesiste içinde patlayıcı bulunduğundan şüphelenilen bir paket yüzünden olay yerine uzmanlar çağırıldı.Şirketten yapılan açıklamaya göre üretim tesisi büyük oranda boşaltılarak, Wrexham Sanayi Bölgesi'nde patlayıcı imha ekiplerinin çalışmalarına başladığı ifade edildi.

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    Haberler Dünya Son dakika: AstraZeneca fabrikasında hareketli dakikalar! Patlayıcı uzmanları çağrıldı