Covid-19 aşısı sonrası pek çok ülkede can kaybı yaşandı! Dünyayı panik sardı! (Koronavirüs haberleri)

Coronavirüs ile mücadelede aşılama dönemine geçildi. Bilim insanları 'salgını bitirecek tek yol bu" dese de aşılama sonrası yaşanan can kayıpları dünyayı tedirgin etti. Pandemide ilk onayı alan aşı Pfizer/ BioNTech'ti. Almanya'da 10, Norveç'te ise 23 kişi, aşıyı olduktan sonra hayatını kaybetti. Bir haber de ABD'nin Kaliforni'ya eyaletinden geldi. Moderna aşısı olan 10 kişide alerjik reaksiyon gözlendi. Hemen alarma geçildi. Sağlık yetkilileri aşının dağıtımının geçici olarak durdurulmasını istedi.