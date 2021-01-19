Covid-19 aşısı sonrası pek çok ülkede can kaybı yaşandı! Dünyayı panik sardı! (Koronavirüs haberleri)

Coronavirüs ile mücadelede aşılama dönemine geçildi. Bilim insanları 'salgını bitirecek tek yol bu" dese de aşılama sonrası yaşanan can kayıpları dünyayı tedirgin etti. Pandemide ilk onayı alan aşı Pfizer/ BioNTech'ti. Almanya'da 10, Norveç'te ise 23 kişi, aşıyı olduktan sonra hayatını kaybetti. Bir haber de ABD'nin Kaliforni'ya eyaletinden geldi. Moderna aşısı olan 10 kişide alerjik reaksiyon gözlendi. Hemen alarma geçildi. Sağlık yetkilileri aşının dağıtımının geçici olarak durdurulmasını istedi.
ELİMİZE SAĞLIK
Türkiye'de aşılama başladı. Dün itibariyle 807 bin 658 sağlık çalışanına CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı. Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Aziz Ahmet Surel, "Aşı sonrası halsizlik, hafif ateş hali, baş ve kas ağrısı görülebilir. Bu semptomlar normal" dedi.
AŞIDA 2. ADIM
Sağlık Bakanı Koca, "Aşının 1. aşamasının 2. adımına geçiyoruz. Yarın (bugün) huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar, bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişiler ve 90 yaş üzeri vatandaşlarımıza aşı yapılacak" dedi.
ÇİFTE ONAY
Brezilya'da Sağlık Düzenleme Kurumu (ANVISA), AstraZeneca ve Sinovac aşılarına onay verdi. Ancak Rusya'nın Sputnik V aşısı için "Yeterli güvence vermiyor" dedi.
TEDARİK SIKINTISI VAR
İngiltere'de 70 yaş ve üzerine aşılama başlandı. Dakikada 140 kişinin aşı olduğu açıklandı. Ancak aşı dağıtımından sorumlu bakan Nadhim Zahawi, korkutan açıklamayı yaptı: Süreç pürüzlü ilerliyor, tedarik umut edilen kadar iyi değil.
BASKI İDDİASI
Fransız Le Monde gazetesi, aşı şirketlerini hedef aldı. Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) COVİD-19 aşısının tescili sırasında baskı altına kaldığını açıkladı. İddiaya göre EMA yönetimi, Pfizer/ BioNTech ile Moderna aşılarında sorunların olduğunu vurguladı. Yine de aşılara acil kullanım onayı çıktı.
BELGİN HEMŞİREDEN TAM NOT
Aksaray'da hemşire Belgin Kılıç'a perşembe günü Çin'den getirilen CoronaVac aşısı uygulandı. Şu ana kadar hiçbir semptom yaşamadığını söyleyen Kılıç, "Herhangi bir sorun yaşamadım. Kendimi gayet iyi hissediyorum" açıklaması yaptı. Herkesi, aşı olmaya çağırdı.
ŞUBAT SONRASI RAHATIZ
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, COVİD-19 ile mücadelede son durumu değerlendirdi. Aşılama ve tedbirler sayesinde vakaların hızla düşmesi halinde ilk olarak okulların açılacağını söyledi. Kısıtlamaların ancak şubat ayından sonra gevşetileceğine değindi. "Rakamların günlük binlerin altına indiğini görmemiz gerekiyor" dedi.
SÜPER ALARM!
Salgının merkez üssü Çin'de panik yaşandı. Ülkenin kuzeydoğusunda sağlık semineri veren bir adam süper bulaştırıcı çıktı! Tam 102 kişiye virüs bulaştırdı.
KURALLARA UYUN
Tekirdağ'da Dr. Oğuzhan Tokgöz, salgınla mücadele ederken COVİD- 19'a yakalandı. Herkesi uyardı: 2-3 haftada ancak kendimi toparlayabildim. Yürürken nefes nefese kalıyordum. Herkes kurallara uysun.
SÜTTEN GEÇMİYOR
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nalan Karabayır, annelere sevindiren haberi verdi. CoronaVac aşısının anne sütüyle bebeğe geçmeyeceğini söyledi. "Anneye aşı uygulanması bebeğe de az miktarda antikor geçişi sağlayabilir" dedi.
DÖRT DÖRTLÜKMÜCADELE
Kastamonu Tekke Köyü'nde yaşayan COVİD hastası Osman-Emine Aşkaroğlu çifti dün rahatsızlandı. 112 ekipleri, karla kaplı yolda saatlerce uğraştı. 4 saatlik mücadelenin ardından çift ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.