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    • 26.01.2021 07:58
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    SON DAKİKA: onayı verdi! Biden'ın Hazine Bakanı oldu

    Son dakika haberine göre, , Başkan 'ın Hazine Bakanlığına aday gösterdiği eski Merkez Bankası () Başkanı 'a onay verdi. Öte yandan, Yellen'a Hazine Bakanlığı görevinde özel kalem müdürü olarak Türk asıllı eşlik edecek.

    AA
    Biden onayı verdi! Özel kalemi Türk olacak

    Senato Genel Kuruluna yapılan oylamada, 84 senatör Yellen'ın Hazine Bakanı olması için "evet" oyu verirken, 15 senatör "hayır" oyu kullandı.


    BU GÖREVE GELEN İLK KADIN
    Böylece Yellen, tarihinde Hazine Bakanlığı görevine gelen ilk kadın oldu. Yellen, cuma günü de Finans Komitesinden onay almıştı.

    Tecrübeli bir ekonomist olan Yellen, 2014'te 'in ilk kadın başkanı olmuştu. Eski ABD Başkanı 'ın Yellen'ı yeniden Fed başkanlığına aday göstermemesiyle söz konusu göreve 2018'de Jerome Powell atanmıştı.

    Yellen, Senatonun Finans Komitesinde 19 Ocak'ta yaptığı konuşmada, Hazine Bakanlığı görevine atamasının onaylanması halinde kentlerde ve kırsal bölgelerde yaşayan Amerikalı işçilerin ihtiyaçlarına ve rekabetçi bir ekonomiye sahip olmaya odaklanacağını belirtmişti.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında daha fazla desteğe ihtiyaç olacağını vurgulayan Yellen, "Tarihi düşük seviyelerdeki faiz oranlarıyla yapabileceğimiz en akıllıca şey büyük oynamak." değerlendirmesinde bulunmuştu.



    ÖZEL KALEMİ TÜRK OLACAK
    Öte yandan, Yellen'a Hazine Bakanlığı görevinde özel kalem müdürü olarak Türk asıllı eşlik edecek.

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