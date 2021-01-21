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    • 21.01.2021 11:00
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    SON DAKİKA: ABD Hazine Bakanı Yellen'ın özel kalem müdürü bir Türk olacak | Didem Nişancı kimdir?

    Son dakika haberine göre, ABD Başkanı 'ın Hazine Bakanlığına atadığı 'ın özel kalem müdürünün Türk asıllı Didem Nişancı olacağı duyuruldu.

    AA
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    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nişancı'nın, Yellen'ın atamasının Senatoda onaylanmasının ardından görevine başlayacağı belirtildi.

    Nişancı, Yellen'a en yakın isimlerden biri olacak. Özel kalem müdürü, bakanlık makamının faaliyetlerini koordine etmenin yanında, tüm bakanlık personelinin amiri konumunda bulunuyor.


    DİDEM NİŞANCI KİMDİR?
    Finansal veri hizmetleri ve medya şirketi Bloomberg'in kamu politikaları bölümünde yöneticilik yapan Didem Nişancı daha önce eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunda (SEC) özel kalem müdürlüğü yapmıştı.

    Nişancı, 2018'de Bloomberg'deki görevine başlamadan Promontory Finansal Grup şirketinde çalışmıştı.

    ABD Senatosunun bankacılık komitesinde de görev alan Nişancı, 1998-2001 yılları arasında ise Hazine Bakanlığında görev yapmıştı.

    ABD Başkanlığına seçilen , Kasım 2020'de eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı 'ın Hazine Bakanı adayı olduğunu duyurmuştu.

    Janet Yellen, atamanın ABD Senatosunda onaylanması durumunda ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk kadın olacak.

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