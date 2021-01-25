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    • Dünya
    • 25.01.2021 12:33
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    • 25.01.2021 12:40
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    Rus bilim insanlarından şoke eden koronavirüs araştırması! Yeni mutasyon ilk kez böyle görüntülendi!

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 milyonu aşkın kişi hayatını kaybetti. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüsün ’de çıkan yeni mutasyonu dünyayı alarma geçirmişti. Rusya’daki bilim insanları, koronavirüsün İngiltere’de ortaya çıkan yeni mutasyonunun dünyadaki ilk mikroskop fotoğrafını çektiğini açıkladı.

    takvim.com.tr

    Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'ndan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamaya göre, Vektor Devlet Araştırma Merkezi'nden bilim insanları, İngiltere'de ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonunu mikroskopta görüntüledi.

    Virüsün varyantının yapısal ve başka özellikleri üzerinde gerçekleştirilen araştırmalar sırasında elde edildi.

    Açıklamada, geliştirilen PCR testlerinin yeni mutasyonu tespit edebildiği, Merkez Epidemiyoloji Araştırma Enstitüsü'nün test sisteminin de bu varyantı virüsün mutasyon geçirmemiş formlarından ayırt edebildiği belirtildi.

        Rusya'da bugüne kadar 3 milyon 719 bin 400 kişi virüse yakalanırken, toplam can kaybının 69 bin 462 olduğu belirtildi.

        DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS BİLANÇOSU
        Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 2 milyon 139 bin 31 kişi hayatını kaybetti.

        Vaka sayısı 99 milyon 774 bin 351'e çıkarken, virüs saptanan 71 milyon 762 bin 746 kişi sağlığına kavuştu.

        En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 25 milyon 702 bin 125 kişide Kovid-19 tespit edildi, 429 bin 490 kişi öldü.

        ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

        "Hindistan (10 milyon 668 bin 674), Brezilya (8 milyon 844 bin 600), Rusya (3 milyon 719 bin 400), İngiltere (3 milyon 647 bin 463), Fransa (3 milyon 53 bin 617), İspanya (2 milyon 603 bin 472), İtalya (2 milyon 466 bin 813), Türkiye (2 milyon 429 bin 605), Almanya (2 milyon 147 bin 740), Kolombiya (2 milyon 15 bin 485), Arjantin (1 milyon 867 bin 223), Meksika (1 milyon 763 bin 219), Polonya (1 milyon 475 bin 445), Güney Afrika (1 milyon 412 bin 986), İran (1 milyon 372 bin 977), Ukrayna (1 milyon 191 bin 812) ve Peru (1 milyon 99 bin 13)."

            ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

            "Brezilya (217 bin 81), Hindistan (153 bin 508), Meksika (149 bin 614), İngiltere (97 bin 939), İtalya (85 bin 461), Fransa (73 bin 49), Rusya (69 bin 462), İran (57 bin 383), İspanya (55 bin 441), Almanya (52 bin 777), Kolombiya (51 bin 374), Arjantin (46 bin 827), Güney Afrika (40 bin 874), Peru (39 bin 777), Polonya (35 bin 363), Endonezya (27 bin 835), Türkiye (25 bin 73), Ukrayna (21 bin 861), Belçika (20 bin 779), Kanada (19 bin 94), Şili (17 bin 933), Romanya (17 bin 776), Çekya (15 bin 369), Ekvador (14 bin 623), Hollanda (13 bin 540), Irak (12 bin 993), Macaristan (11 bin 968), Pakistan (11 bin 318), İsveç (11 bin 5), Portekiz (10 bin 469) ve Filipinler (10 bin 242).

            TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE…
            Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 148 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 277 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 684 olarak açıklandı.

            Son 24 saatte 5 bin 860 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 307 bin 721'e yükseldi. Test sayısı 28 milyon 497 bin 84'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 429 bin 605, vefat sayısı 25 bin 73, ağır hasta sayısı 1905 oldu.

            Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

            İNAKTİF AŞILARIN 6,5 MİLYON DOZU YARIN SABAH TÜRKİYE'DE OLACAK
            Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanacak inaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşının, yarın sabah Türkiye'de olacağını bildirdi.

                Bakan Koca, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü (6,5 milyon doz) aşılar, pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar, aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak." dedi.

                1,2 MİLYON AŞI TÜRKİYE'NİN TAMAMINA ULAŞTI
                Kovid-19 ile mücadele kapsamında 81 ile dağıtılarak 14 Ocak'ta yapılmaya başlanan CoronaVac aşısının ilk dozu, ülkenin dört bir yanındaki 1 milyon 200 binden fazla kişiye uygulandı.

                Aşılanan kişi sayısının il bazında gösterildiği grafiğe göre ilk sırada 224 bin 472 kişiyle İstanbul yer aldı. Bu ili 122 bin 332 kişinin aşılandığı Ankara, onu da 76 bin 688 kişiyle İzmir izledi.

                Ülke genelinde uygulanan Kovid-19 aşısına ilişkin sayılar, yarından itibaren il bazında takip edilebilecek.

                GAZİANTEP, MALATYA VE SAMSUN'DA TEDBİRLERE UYMAYANLARA CEZA
                Gaziantep'te yapılan denetimlerde dün karantina hükümlerine aykırı davranan 2, sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 10, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 173 kişiye para cezası uygulandığı açıklandı.

                Malatya'da da dün gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma yasağına uymayan 41 kişiye para cezası uygulandığı, ayrıca 134 iş yeri ile 175 toplu taşıma aracının denetlendiği ve kurallara uymadığı belirlenen 3 iş yerine işlem yapıldığı duyuruldu.

                Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi Gazi Caddesi'ndeki bir evde bulunan 15 kişiye kumar oynadıkları gerekçesiyle 20 bin 40 lira ceza uygularken sokağa çıkma kısıtlaması, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle de haklarında ayrıca işlem yaptı.

                    ADIYAMAN'DA 23 EV KARANTİNAYA ALINDI
                    Adıyaman'da bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla farklı mahallelerdeki 23 evde karantina uygulanmaya başladı.

                    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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                    Haberler Dünya Rus bilim insanlarından şoke eden koronavirüs araştırması! Yeni mutasyon ilk kez böyle görüntülendi!