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    • Dünya
    • 26.01.2021 00:12
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    • 26.01.2021 00:16
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    'de ler  'sını ele geçirdi

    'ye ait bir silahlı insansız hava aracı (), üzerindeki füze ile 'e zorunlu iniş yaptıktan sonra bölgedeki lerce alıkonuldu. Cahalan, aracın füzesi ile birlikte teslim alınıp alınmadığına yanıt vermekten kaçındı.

    AA
    Nijer'de kabileler ABD SİHA'sını ele geçirdi

    Sosyal medyada, AGM-114 Hellfire füzesinin takılı olduğu MQ-1 tipi 'sının üzerinde oturan Afrikalılara ilişkin görüntüler dolaşıma girince (AFRCIOM) konuya açıklık getirdi.

    AA muhabirine açıklama yapan AFRICOM sözcüsü Cahalan, "23 Ocak'ta ABD Afrika Komutanlığına bağılı uzaktan kumandalı bir MQ-1 hava aracı Nijer'in Agadez bölgesine acil iniş yaptı. Araç bölgedeki operasyonlara destek görevi icra ederken mekanik bir arıza ortaya çıktı." ifadelerine yer verdi.

    'nın arızasına ilişkin inceleme başlatıldığını belirten Cahalan, aracın füzesi ile birlikte teslim alınıp alınmadığına yanıt vermekten kaçındı.

    Cahalan, güvenlik nedeni ile aracın şu anda alınıp alınmadığını ifade edemeyeceğini belirtti.

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    Haberler Dünya Nijer'de kabileler ABD SİHA'sını ele geçirdi