BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'KURTARIN' TALİMATI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geminin 4. kaptanı Furkan Yaren ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Geminin saldırıdan kurtulan 3 personeliyle Gabon'a doğru hareket ettiği bilgisini alan Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini ve kaçırılan mürettebatın kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkilileri talimatlandırdığını ifade etti.

Ayrıca A Haber'in aktardığı bilgiye göre Başkan Erdoğan geminin 4. kaptanı ile de görüşerek son durumları hakkında bilgi aldı.