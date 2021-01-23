Son dakika haberi... Nijerya açıklarında Sao Tome, Sao Time ve Principe Adaları'nın yaklaşık 100 deniz mili kuzeybatısında deniz korsanları tarafından durdurulan M/V Mozart'ta mürettebatı etkisiz hale getirildi.
Nijerya açıklarındaki saldırıda 2 denizci hayatını kaybetti, Baskında rehin alınanlar olduğu bildirildi.
Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, silahlı korsanlar tarafından rehin alındı. İlk belirlemelere göre, mürettebattan 2 kişi öldürüldü, 15 kişi kaçırıldı.
GEMİ BÖYLE ELE GEÇİRİLDİ
Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında, Sao Tome'nin 100 deniz mili kuzeybatısında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, Nijeryalı korsanlar tarafından rehin alındı. Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkan geminin 19 mürettebatı bulunduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre, Boden isimli Türk şirketine ait geminin mürettebatından 15 kişinin zorla götürüldüğü öğrenildi. 4. Kaptan Furkan Yaren radar hariç tüm kabloların söküldüğünü ve korsanlar tarafından kendisine verilen rotada seyrettiklerini bildirdi. Yaren, 2. mühendis Farman Ismayılov'un ise öldürüldüğünü açıkladı.
PAZARLIK İSTİYORLAR
Nijeryalı korsanların pazarlık için haber beklediği de ulaşılan bilgiler arasında yer alıyor.
M/V Mozart personel listesi:
Kaptan Mustafa Kaya
2. Kaptan Melih Çetin
3. Kaptan Doğancan Cengil
4. Kaptan Furkan Yaren
Baş mühendis Süha Tatlıgül
2. mühendis Farman Ismayılov
3. mühendis Yasin Alper Şeker
E.zabiti Gökhan Buran
Reis Vedat Aksan
Gemici Erdi Erman
Gemici Halil Gülçür
Gemici Ünsal Dilsiz
Gemici Adil Alkan
Gemici İlyas Baş
Fiter Mesut Meral
Yağcı Bahadır Yeşilalan
Yağcı Gökhan Lale
Aşçı Mustafa Benklioğlu
Gv stj Hamza Orhan