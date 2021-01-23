Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında, Sao Tome'nin 100 deniz mili kuzeybatısında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, Nijeryalı korsanlar tarafından rehin alındı. Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkan geminin 19 mürettebatı bulunduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre, Boden isimli Türk şirketine ait geminin mürettebatından 15 kişinin zorla götürüldüğü öğrenildi. 4. Kaptan Furkan Yaren radar hariç tüm kabloların söküldüğünü ve korsanlar tarafından kendisine verilen rotada seyrettiklerini bildirdi. Yaren, 2. mühendis Farman Ismayılov'un ise öldürüldüğünü açıkladı.

PAZARLIK İSTİYORLAR

Nijeryalı korsanların pazarlık için haber beklediği de ulaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

M/V Mozart personel listesi:

Kaptan Mustafa Kaya

2. Kaptan Melih Çetin

3. Kaptan Doğancan Cengil

4. Kaptan Furkan Yaren

Baş mühendis Süha Tatlıgül

2. mühendis Farman Ismayılov

3. mühendis Yasin Alper Şeker

E.zabiti Gökhan Buran

Reis Vedat Aksan

Gemici Erdi Erman

Gemici Halil Gülçür

Gemici Ünsal Dilsiz

Gemici Adil Alkan

Gemici İlyas Baş

Fiter Mesut Meral

Yağcı Bahadır Yeşilalan

Yağcı Gökhan Lale

Aşçı Mustafa Benklioğlu

Gv stj Hamza Orhan