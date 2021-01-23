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    • 23.01.2021 22:57
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    Son dakika: açıklarında gemisine korsan

    Gelen son dakika haberine göre, açıklarındaki saldırıda 1 hayatını kaybetti, da rehin alınanlar olduğu bildirildi. Şok baskın hakkında an be an gelişmeler...

    İHA
    takvim.com.tr
    Nijerya açıklarında Türk gemisine baskın

    Son dakika haberi... Nijerya açıklarında Sao Tome, Sao Time ve Principe Adaları'nın yaklaşık 100 deniz mili kuzeybatısında deniz korsanları tarafından durdurulan M/V Mozart'ta mürettebatı etkisiz hale getirildi.

    Nijerya açıklarındaki saldırıda 2 denizci hayatını kaybetti, Baskında rehin alınanlar olduğu bildirildi.

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    Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, silahlı korsanlar tarafından rehin alındı. İlk belirlemelere göre, mürettebattan 2 kişi öldürüldü, 15 kişi kaçırıldı.

    GEMİ BÖYLE ELE GEÇİRİLDİ

    Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında, Sao Tome'nin 100 deniz mili kuzeybatısında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, Nijeryalı korsanlar tarafından rehin alındı. Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkan geminin 19 mürettebatı bulunduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre, Boden isimli Türk şirketine ait geminin mürettebatından 15 kişinin zorla götürüldüğü öğrenildi. 4. Kaptan Furkan Yaren radar hariç tüm kabloların söküldüğünü ve korsanlar tarafından kendisine verilen rotada seyrettiklerini bildirdi. Yaren, 2. mühendis Farman Ismayılov'un ise öldürüldüğünü açıkladı.

    PAZARLIK İSTİYORLAR

    Nijeryalı korsanların pazarlık için haber beklediği de ulaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

    M/V Mozart personel listesi:

    Kaptan Mustafa Kaya

    2. Kaptan Melih Çetin

    3. Kaptan Doğancan Cengil

    4. Kaptan Furkan Yaren

    Baş mühendis Süha Tatlıgül

    2. mühendis Farman Ismayılov

    3. mühendis Yasin Alper Şeker

    E.zabiti Gökhan Buran

    Reis Vedat Aksan

    Gemici Erdi Erman

    Gemici Halil Gülçür

    Gemici Ünsal Dilsiz

    Gemici Adil Alkan

    Gemici İlyas Baş

    Fiter Mesut Meral

    Yağcı Bahadır Yeşilalan

    Yağcı Gökhan Lale

    Aşçı Mustafa Benklioğlu

    Gv stj Hamza Orhan
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    Haberler Dünya Son dakika: Nijerya açıklarında Türk gemisine korsan baskın