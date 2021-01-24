Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov, Rus haber ajansına verdiği röportajda Navalni destekçilerinin sokağa dökülmesine ilişkin, "Elbette bu eylemler uygunsuz. Ve tabii ki dolaylı olarak, iç işlerimizde kesinlikle bir müdahale söz konusudur" açıklamalarına yer verdi.