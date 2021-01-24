KIRMIZI BÖLGEDEN TURUNCU BÖLGEYE ÇEKİLDİ

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Lombardiya bölgesini "turuncu bölge" olarak ilan eden kararnamaye imza attı ve yanlış değerlendirmeye Bölgesel Yönetim'den gelen rakamların neden olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgenin risk derecesinin yerel yönetimin tarafından gönderilen verilerin değiştirilmesi üzerine yeniden hesaplanarak düşürüldüğü duyuruldu.