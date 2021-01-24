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    • Dünya
    • 24.01.2021 23:23
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    • 24.01.2021 23:35
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    'da koronavirüs verileri hatası nedeniyle ’da yanlışlıkla karantina uygulandı!

    Son dakika haberi... Koronavirüsle virüsle mücadele kapsamından ülkenin bazı bölgelerinde karantina uygulayan 'nın büyük bir hata yaptığı ortaya çıktı. Bir haftadır sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan bölgesinde, koronavirüs verilerinin yanlış hesaplanması sebebi ile bölgedeki karantina uygulanmasının hatalı olduğu belirlendi.

    İHA
    İtalya yanlışlıkla karantina uyguladı

    Koronavirüsle virüsle mücadele kapsamından ülkenin bazı bölgelerinde karantina uygulayan İtalya'nın büyük bir hata yaptığı ortaya çıktı.

    VERİLER YANLIŞ HESAPLANDI
    İtalya'da Kovid-19 verilerinin yanlış hesaplanması yüzünden bir bölge yanlışlıkla karantinaya alındı.

    LOMBARDİYA'DA YANLIŞ KARANTİNA UYGULAMASI
    Virüs bulaşma endeksi Rt değeri bir hafta önce 1.4 çıkan ve bu nedenle "kırmızı bölge" ilan edilen Lombardiya'da, yeniden hesaplanan endeksin daha düşük çıkması üzerine tedbirler gevşetilerek "turuncu bölge" uygulaması başlatıldı.

        KIRMIZI BÖLGEDEN TURUNCU BÖLGEYE ÇEKİLDİ
        İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Lombardiya bölgesini "turuncu bölge" olarak ilan eden kararnamaye imza attı ve yanlış değerlendirmeye Bölgesel Yönetim'den gelen rakamların neden olduğunu belirtti.

        Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgenin risk derecesinin yerel yönetimin tarafından gönderilen verilerin değiştirilmesi üzerine yeniden hesaplanarak düşürüldüğü duyuruldu.

        Lombardiya Bölgesi Sağlık İşlerinden Sorumlu Letizia Moratti ise yaptığı açıklamada, her bölge için Rt değerini belirleyen İtalya Sağlık Yüksek Kurulu'na (ISS) gönderilen verilerde değişiklik yapılmadığını savundu.

        YANLIŞ KARARIN MADDİ ZARARLARI...
        Kırmızı bölge kararı hakkında çarşamba günü Bölgesel Yönetim Mahkemesi'ne (TAR) iptal başvurusunda bulunan yerel yönetim, ISS'nin değerlendirme kriterlerinde hata yaptığını iddia ediyor.

        Lombardiya Bölgesel Yönetimi Başkanı Attilio Fontana, tedbirlerin gevşetilmesine rağmen iptal davasını geri çekmeyeceklerini ve yanlış kararın maddi zararlarının karşılanmasını talep edeceklerini duyurdu.

        Milano Belediye Başkanı Beppe Sala ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bölge Yönetimi'ni Covid-19 verilerini açıklamaya davet etti.

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