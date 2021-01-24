Koronavirüsle virüsle mücadele kapsamından ülkenin bazı bölgelerinde karantina uygulayan İtalya'nın büyük bir hata yaptığı ortaya çıktı.
VERİLER YANLIŞ HESAPLANDI
İtalya'da Kovid-19 verilerinin yanlış hesaplanması yüzünden bir bölge yanlışlıkla karantinaya alındı.
LOMBARDİYA'DA YANLIŞ KARANTİNA UYGULAMASI
Virüs bulaşma endeksi Rt değeri bir hafta önce 1.4 çıkan ve bu nedenle "kırmızı bölge" ilan edilen Lombardiya'da, yeniden hesaplanan endeksin daha düşük çıkması üzerine tedbirler gevşetilerek "turuncu bölge" uygulaması başlatıldı.