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    • 21.01.2021 11:07
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    • 21.01.2021 11:19
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    SON DAKİKA: göreve geldi internet sitesine gizli mesaj koydu

    Son dakika haberi: , dün yemin ederek Başkanı olarak göreve başladı. Joe Biden'ın ABD Başkanı olmasının ardından ise 'ın internet sitesinde HTML kodlarının arasına gizli bir mesaj koyuldu. Genellikle internet sitelerine girip açık aramayı sevenler için koyulan bu tarz ilanda ise "Eğer bu mesajı okuyorsanız size ihtiyacımız var" denildi.

    Joe Biden, Donald Trump'ın ardından ABD Başkanı seçildi. Biden, dün yemin ederek resmen ABD'nin 46. Başkanı oldu. Joe Biden'ın göreve gelmesiyle Beyaz Saray'da da değişiklikler yaşanıyor. O değişikliklerden biri de Beyaz Saray'ın internet sitesinde HTML kodlarının arasına yerleştirilmiş gizli bir kod oldu.

    BEYAZ SARAY SİTESİNDE GİZLİ MESAJ
    Uluslararası haber ajansı Reuters'ta yer alan habere göre, yenilenen Beyaz Saray internet sitesinin HTML kodlarında gizlenmiş bir iş ilanı bulundu.

    "SİZE İHTİYACIMIZ VAR"
    Beyaz Saray'ın yeni internet içerisindeki kodlara gizlenmiş ve bunu bulabilecek kadar arayan kişiler için olan notta, "Eğer bu mesajı okuyorsanız size ihtiyacımız var" mesajı verildi.

    "TEKNOLOJİ SİTELERİNİN KULLANDIĞI BİR YÖNTEM
    Bu tarz ince ilanlar, özellikle internet sitelerin kodlarına girip bir açık aramayı seven tecrübeli kişilerin saptanması için teknoloji şirketleri tarafından başvurulan bir yöntem.

    SADECE AMERİKALILAR BAŞVURABİLİYOR
    Aynı habere göre, Beyaz Saray'ın resmi internet sayfasında bulunan söz konusu gizli iş ilanına sadece ABD vatandaşları başvurabiliyor.
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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Joe Biden göreve geldi Beyaz Saray internet sitesine gizli mesaj koydu