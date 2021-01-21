Joe Biden'ın yemin töreni dünya basınına böyle yansıdı
2 Kasım'daki yerel seçimlerde Donald Trump'ı başkanlık koltuğundan indiren Joe Biden, dün gerçekleşen yemin töreni ile birlikte resmen ABD Başkanı oldu. Kamala Harris, ABD'nin ilk kadın, siyahi ve asya kökenli Başkan Yardımcısı oldu. Biden, yemin töreninde "Düzeltmemiz gereken çok şey var" ifadelerini kullanırken ABD tarihinin bu önemli gelişmesini dünya basını böyle gördü.
21.01.2021 10:54
- Son Güncelleme: 21.01.2021 11:23
Biden, başkanlığının ilk gününde Paris İklim Anlaşması, DSÖ'ye yeniden katılmak, federal binalarda maske takılmasını zorunluluğu ve bazı Müslüman ülkelere uygulanan seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik kararnameleri imzaladı.
Biden'ın bu adımları ise dünya basını tarafından oldukça olumlu bir şekilde kaşılandı. İngiltere, Fransa, Almanya, Çin ve İtalya'daki gazeteler, manşetlerinde yeni ABD başkanının birleştirici ve Amerika'nın "sivil olmayan savaşını" sona erdirme çağrısına odaklandı.
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