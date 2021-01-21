Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Dünya Joe Biden'ın yemin töreni dünya basınına böyle yansıdı

Joe Biden'ın yemin töreni dünya basınına böyle yansıdı

2 Kasım'daki yerel seçimlerde Donald Trump'ı başkanlık koltuğundan indiren Joe Biden, dün gerçekleşen yemin töreni ile birlikte resmen ABD Başkanı oldu. Kamala Harris, ABD'nin ilk kadın, siyahi ve asya kökenli Başkan Yardımcısı oldu. Biden, yemin töreninde "Düzeltmemiz gereken çok şey var" ifadelerini kullanırken ABD tarihinin bu önemli gelişmesini dünya basını böyle gördü.

21.01.2021 10:54 - Son Güncelleme: 21.01.2021 11:23
Joe Biden'ın yemin töreni dünya basınına böyle yansıdı: ABD'nin kurtuluşu!

Joe Biden yemin ederek ABD'nin 46. Başkanı olarak göreve başladı. Kamala Harris, ABD'nin ilk kadın, siyahi ve asya kökenli Başkan Yardımcısı oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Joe Biden'ın yemin töreni dünya basınına böyle yansıdı: ABD'nin kurtuluşu!

Biden yemin sonrası konuşmasında, "Bugün Amerika'nın günü. Düzeltmemiz gereken çok şey var. Yeni bir sayfa açalım ve birbirimizi dinlemeye başlayalım. Bütün Amerikalıların başkanı olacağım" dedi.

Joe Biden'ın yemin töreni dünya basınına böyle yansıdı: ABD'nin kurtuluşu!

Biden, başkanlığının ilk gününde Paris İklim Anlaşması, DSÖ'ye yeniden katılmak, federal binalarda maske takılmasını zorunluluğu ve bazı Müslüman ülkelere uygulanan seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik kararnameleri imzaladı.


Biden'ın bu adımları ise dünya basını tarafından oldukça olumlu bir şekilde kaşılandı. İngiltere, Fransa, Almanya, Çin ve İtalya'daki gazeteler, manşetlerinde yeni ABD başkanının birleştirici ve Amerika'nın "sivil olmayan savaşını" sona erdirme çağrısına odaklandı.

Joe Biden'ın yemin töreni dünya basınına böyle yansıdı

ABD BASINI
The Washıngton Post: "Biden: Yolumuz birlik yoludur. 46. ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısı Harris yemin etti. Bölünmüş toplumdaki gayri medeni savaşı bitirme sözleriyle yeni dönem başladı."

Joe Biden'ın yemin töreni dünya basınına böyle yansıdı

The New York Times: "Demokrasi galip geldi. Biden ulusu onarmaya ant içti"

DİĞER GALERİLER