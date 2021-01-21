Joe Biden'ın yemin töreni dünya basınına böyle yansıdı

Biden, başkanlığının ilk gününde Paris İklim Anlaşması, DSÖ'ye yeniden katılmak, federal binalarda maske takılmasını zorunluluğu ve bazı Müslüman ülkelere uygulanan seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik kararnameleri imzaladı.



Biden'ın bu adımları ise dünya basını tarafından oldukça olumlu bir şekilde kaşılandı. İngiltere, Fransa, Almanya, Çin ve İtalya'daki gazeteler, manşetlerinde yeni ABD başkanının birleştirici ve Amerika'nın "sivil olmayan savaşını" sona erdirme çağrısına odaklandı.