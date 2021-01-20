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    • 20.01.2021 19:07
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    'nin 46. Başkanı yemin töreni öncesi St. Matthew the Apostle Kilisesi'ne gitti

    Başkanı seçilen , yemin töreni öncesinde kilise ziyareti gerçekleştirdi. ABD tarihinin ikinci Katolik başkanı olacak Biden, dua etmek için "St. Matthew the Apostle" Kilisesini tercih etti.

    AJANSLAR
    Önce ayin sonra yemin!

    Başkanı , tören öncesi bir gelenek olan kilise ziyaretine eşi ile gitti.

    ABD tarihinin ikinci Katolik başkanı olacak Biden, dua etmek için "St. Matthew the Apostle" Kilisesini tercih etti.

    Biden'a başkan yardımcılığına seçilen ve eşi , Başkanı , 'daki Cumhuriyetçilerin Lideri ve Demokratların Lideri Chuck Schumer da eşlik etti.

    Biden, TSİ ile 20.00'da yemin ederek ABD'nin 46'ncı başkanı olacak.

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    Haberler Dünya ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden yemin töreni öncesi St. Matthew the Apostle Kilisesi'ne gitti